به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیماری واریس یک عارضه پیش‌رونده است که تأخیر در درمان آن به ورم مزمن و زخم‌های دردناک منجر می‌شود. امروزه لیزر درون‌وریدی (EVLT) جایگزین جراحی‌های پرخطر سنتی شده است؛ این روش کم‌تهاجمی بدون نیاز به بیهوشی، برش و بستری انجام شده و بیمار با کمترین درد، بلافاصله به فعالیت‌های روزمره بازمی‌گردد. هزینه این درمان به شدت درگیری عروق، تکنولوژی لیزر و نیاز به روش‌های مکمل مانند اسکلروتراپی بستگی دارد. موفقیت این روش در گرو انتخاب مرکزی مجهز به سونوگرافی داپلر و متخصصان مجرب عروق است. در همین راستا، کلینیک فوق‌تخصصی شریان در تهران با بهره‌گیری از اساتید دانشگاه و جراحان برجسته، طیف کاملی از خدمات تشخیصی و درمان‌های سرپایی واریس را با پیشرفته‌ترین تجهیزات ارائه می‌دهد تا سلامت عروق با بالاترین کیفیت تضمین شود.

امروزه به دلیل سبک زندگی کم‌تحرک یا شغل‌هایی که نیازمند ایستادن‌ طولانی‌مدت هستند، واریس پا به یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامتی تبدیل شده است. این بیماری فراتر از یک مسئله زیبایی بوده و تاخیر در درمان آن می‌تواند به پیامدهای ناگوار مانند ورم مزمن، درد شدید، تغییر رنگ پوست یا ایجاد زخم‌های وریدی دردناک منجر شود. خوشبختانه، شیوه‌های درمانی در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و از جراحی‌های سنگین که نیازمند بیهوشی و بستری شدن در بیمارستان هستند، به سمت روش‌های کم‌تهاجمی حرکت کرده‌اند. در این میان، لیزر درون‌وریدی (EVLT) به عنوان روشی که دوره نقاهت بسیار کوتاه و نرخ موفقیت بالایی دارد، از سوی پزشکان و بیماران مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که افزایش آگاهی به شما کمک می‌کند مسیر درمانی مناسب را با اطمینان بیشتری انتخاب کنید؛ در این مقاله به بررسی مزایای EVLT می‌پردازیم و عوامل موثر بر هزینه انجام آن را بررسی می‌کنیم.

گذر از جراحی سنتی به فناوری لیزر

در گذشته، درمان نارسایی وریدی و واریس طنابی اغلب از طریق جراحی انجام می‌شد که با معایب و عوارض متعددی همراه بود. چون بیمار باید تحت بیهوشی قرار می‌گرفت و پزشک برش‌های نسبتا بزرگی در ناحیه پا ایجاد می‌کرد. این برش‌ها نه تنها باعث ایجاد اسکار (جای زخم) می‌شدند؛ بلکه برای بهبودی به بستری شدن در بیمارستان و دوره نقاهت چند هفته‌ای نیاز داشتند که فرد را از فعالیت‌های روزمره بازمی‌داشت.

در مقابل، لیزر درون‌وریدی فرآیند درمان را کاملا دگرگون کرد. در این روش کم‌تهاجمی، به جای برش‌های عمیق، تنها یک سوراخ بسیار کوچک روی پوست ایجاد می‌شود و متخصص واریس به کمک سونوگرافی داپلر، کاتتر باریک حاوی فیبر نوری را وارد رگ نارسا می‌کند. سپس با تابش انرژی حرارتی، دیواره‌های داخلی رگ تخریب شده و رگ مسدود می‌شود. در مرحله بعد، جریان خون به صورت طبیعی به سمت رگ‌های سالم می‌رود و رگ مسدودشده به مرور توسط بدن جذب می‌شود.

مهم‌ترین نکته در لیزر واریس، تزریق داروی بی‌حسی ویژه در اطراف رگ است. این دارو علاوه بر ایجاد بی‌حسی کامل، مانند یک سپر حرارتی عمل کرده و از اعصاب، پوست و بافت‌های مجاور در برابر گرمای لیزر محافظت می‌کند. بدین ترتیب، بیمار بدون تحمل درد، بلافاصله پس از درمان قادر به راه رفتن و بازگشت به زندگی عادی خواهد بود.

مزایای درمان سرپایی و دوران نقاهت

درمان لیزری واریس به گونه‌ای طراحی شده است که بسیاری از نگرانی‌های بیماران از بین ببرد. از مهم‌ترین مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

انجام فرآیند درمان به صورت سرپایی: این روش درمانی بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان انجام می‌شود. بنابراین بیمار بلافاصله پس از اتمام آن می‌تواند کلینیک را ترک کند.

بازگشت سریع به فعالیت‌های روزمره: اکثر بیماران ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت قادرند فعالیت‌های سبک و روزمره خود را از سر بگیرند و بسیاری از آن‌ها تنها طی ۲ روز به محل کار خود بازمی‌گردند.

عدم نیاز به استراحت طولانی: برخلاف جراحی که نیازمند هفته‌ها استراحت است، بیماران بعد از درمان واریس با لیزر معمولا تشویق به راه رفتن می‌شوند تا جریان خون در پاها بهبود یابد.

کاهش درد و تورم: به دلیل عدم ایجاد برش‌های وسیع روی پوست و دست ‌نخوردن بافت‌های مجاور، میزان درد و تورم پس از لیزر واریس پا بسیار ناچیز بوده و با مسکن‌های معمولی قابل کنترل است.

عوامل تعیین‌کننده هزینه لیزر واریس

تعیین قیمت در درمان‌های کم‌تهاجمی به دلیل متغیر بودن شرایط بالینی بیماران ساده نیست و پس از ارزیابی دقیق عروق با سونوگرافی داپلر مشخص می‌شود. با این حال، آگاهی از فاکتورهای مالی به شما کمک می‌کند با دید روشن و برنامه‌ریزی مناسب برای درمان اقدام کنید. اصلی‌ترین عوامل موثر بر هزینه لیزر واریس عبارت‌اند از:

شدت درگیری وریدها: درمان یک رگ منفرد و کوچک در مقایسه با درگیری شدید چند ورید اصلی در هر دو پا هزینه متفاوتی دارد. همچنین پیشرفت بیماری و وجود عوارضی نظیر زخم‌های وریدی بر پیچیدگی درمان و هزینه آن می‌افزاید.

تکنولوژی دستگاه لیزر: استفاده از دستگاه‌های جدید که حرارت را به طور یکنواخت‌تر توزیع کرده و کبودی کمتری ایجاد می‌کنند، بر تعرفه نهایی تاثیر می‌گذارد.

تعداد جلسات درمان: اگرچه بستن رگ‌های اصلی معمولا طی یک جلسه انجام می‌شود؛ اما در موارد شدید ممکن است به جلسات پیگیری یا ارزیابی‌های مجدد نیاز باشد.

ضرورت انجام اقدامات تکمیلی: گاهی‌اوقات علاوه بر مسدود کردن رگ اصلی با لیزر، برای حذف مویرگ‌های عنکبوتی یا شاخه‌های فرعی، انجام روش‌های مکمل نظیر اسکلروتراپی ضروری است.

معیارهای سنجش یک مرکز معتبر در تهران

انتخاب یک کلینیک تخصصی و قابل‌اعتماد برای رفع مشکلات وریدی، بر موفقیت درمان و جلوگیری از عود مجدد بیماری تاثیر دارد. با توجه به گستردگی مراکز پزشکی، یافتن یک مرکز واریس در تهران که از استانداردهای بین‌المللی پیروی کند و تجهیزات پیشرفته‌ داشته باشد، دغدغه اصلی بسیاری از بیماران است. در این راستا، توجه به معیارهای زیر می‌تواند نقش موثری در انتخاب مرکز درمانی مناسب داشته باشد:

حضور پزشکان متخصص عروق: تشخیص درست بیماری و اجرای دقیق تکنیک‌های کم‌تهاجمی، نیازمند حضور متخصصانی است که بر تمام ابعاد درمان کاملا مسلط باشند و بتوانند عوارض احتمالی را به حداقل برسانند.

مجهز بودن به سونوگرافی داپلر: وجود دستگاه‌های پیشرفته سونوگرافی داپلر برای نقشه‌برداری از جریان خون، تشخیص رگ‌های نارسا و هدایت فیبر لیزر حین درمان الزامی است.

ارائه پلن درمانی متناسب با شرایط هر بیمار: آناتومی عروق و شدت بیماری در هر فرد متفاوت است. بنابراین مرکز درمان واریس در تهران باید برای هر مراجعه‌کننده برنامه درمانی کاملا اختصاصی طراحی ‌کند که ممکن است در بعضی موارد شامل ترکیبی از روش‌های مختلف باشد.

معرفی اجمالی و خدمات کلینیک شریان

کلینیک فوق‌تخصصی شریان در تهران بر تشخیص و درمان بیماری‌های عروقی با روش‌های کم‌تهاجمی تمرکز دارد. این مجموعه با بهره‌گیری از کادر درمانی مجرب از جمله فوق‌متخصصان جراحی عروق، اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اعضای انجمن جراحان عروق اروپا و همچنین استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مدرن، خدمات تشخیصی و درمانی متنوعی ارائه می‌دهد.

خدمات کلینیک شریان طیف گسترده‌ای از اقدامات را دربرمی‌گیرد؛ از سونوگرافی داپلر و لیزر درون‌وریدی گرفته تا اسکلروتراپی واریس‌های طنابی و عنکبوتی. همچنین درمان زخم پای دیابتی و ویزیت بیماران نیازمند مسیرهای دیالیز از دیگر خدمات این مرکز محسوب می‌شود. هدف کلینیک شریان، فراهم کردن امکان ارزیابی و درمان تخصصی بیماری‌های عروقی در یک مرکز و جلوگیری از ارجاع بیماران به مراکز مختلف است.

جمع‌بندی

مشکلات وریدی از جمله واریس جزء بیماری‌های پیش‌رونده طبقه‌بندی می‌شوند. از این‌رو توجه به علائم اولیه‌ از جمله برجسته شدن رگ‌ها یا احساس سنگینی و خستگی در پاها در جلوگیری از پیشرفت آن‌ها نقش حیاتی دارد. ارزیابی‌ دوره‌ای عروق و مراجعه به موقع به پزشک متخصص، مانع از بروز عوارض جدی نظیر تغییرات پوستی و زخم‌های وریدی مزمن می‌شود و شانس موفقیت درمان‌های کم‌تهاجمی را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.