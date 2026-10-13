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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

تصادف پژو ۴۰۵ و خاور در سمیرم ۶ مصدوم داشت

تصادف پژو ۴۰۵ و خاور در سمیرم ۶ مصدوم داشت

اصفهان- سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان از مصدومیت ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خاور در جاده حنا به پادنا خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با خاور، ساعت ۱۷:۴۶ روز ۲۰ مهرماه در کیلومتر سه جاده حنا به پادنا از توابع شهرستان سمیرم رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی برای مصدومان انجام گرفت.

سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه گفت: مصدومان شامل پنج مرد و یک زن بودند که چهار نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند و دو نفر دیگر پس از دریافت خدمات اولیه در محل حادثه، نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

کد مطلب 6976410

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