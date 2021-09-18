به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، با بالا رفتن قیمت گاز و متعاقب آن بالا رفتن قیمت‌های انرژی در اروپا یک تولیدکننده بزرگ کود مجبور شد ۲ کارخانه خود در انگلستان را تعطیل کند.

شرکت هولدینگ سی‌اف اینداستریز، که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، اعلام کرد به علت جهش قیمت‌های انرژی در اروپا به بالاترین سطح چندین سال اخیر، مجتمع‌های تولیدی خود در بلینگام و اینس را تعطیل می‌کند. این شرکت هیچ زمان‌بندی‌ای برای بازگشایی این کارخانه‌ها اعلام نکرد.

این اقدام در حالی انجام شد که کمبود عرضه انرژی در اروپا و انگلیس باعث شده است قیمت گاز طبیعی بیش از ۲۰ درصد جهش کند و قیمت آن به ۴ برابر قیمت سال گذشته برسد.

کمبود گاز اروپا در نتیجه کاهش عرضه از بزرگترین تامین‌کنندگان آن، روسیه و نروژ، آغاز شده است. از سوی دیگر با افزایش خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از سوی آسیا برای تأمین تقاضای بالای این قاره، عرضه این محصول برای اروپا کاهش یافته است.

قرارداد پیش‌خرید گاز اکتبر در بورس تی‌تی‌اف هلند این هفته به رکورد تاریخی ۷۹ یورو برای هر مگاوات ساعت رسید. طبق اعلام رویترز این قرارداد از ماه ژانویه تا کنون بیش از ۲۵۰ درصد جهش کرده است در حالی که قیمت قراردادهای انرژی در فرانسه و آلمان هم ۲ برابر شده است.