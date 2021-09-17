  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ۲۱:۲۵

جام جهانی فوتسال - لیتوانی؛

توصیف عجیب کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران از بازیکنان آمریکا

توصیف عجیب کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران از بازیکنان آمریکا

وحید شمسایی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران در جریان بازی تیم کشورمان با آمریکا بازیکنان حریف را با کلمه عجیبی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران امروز جمعه در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی به مصاف آمریکا رفت و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.

این مسابقه از شبکه سوم سیما هم پخش زنده شد؛ در برنامه‌ای که وحید شمسایی کاپیتان پیشین ایران به عنوان کارشناس و محمدرضا احمدی به عنوان مجری و گزارشگر حضور داشت.

شمسایی به تناوب در طول گزارش بازی، نکات فنی را بازگو و تاکتیک‌های دو تیم ایران و آمریکا را آنالیز می‌کرد. با این حال او در نیمه دوم دو بار کلمه‌ای را برای توصیف بازیکنان حریف به کار برد که عجیب و به دور از اخلاق حرفه‌ای بود.

شمسایی با اشاره به عقب نشینی ایران مقابل آمریکا گفت که "وقتی به بازیکنان حریف فضا می‌دهیم پررو می‌شوند". نکته عجیب‌تر اینکه محمدرضا احمدی با خنده، ضمن استقبال از این جمله اعلام کرد که شمسایی به موقع این کلمه را به کار می‌برد!

کد مطلب 5307000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      67 14
      پاسخ
      دم شمسایی گرم
    • شامبولی / توآبادی IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      37 26
      پاسخ
      کار خرابتر از این هست بخدا خودش هم نمیداند این لفظ غیر محترمانه است . من خودم زنده برنامه را دیدیم . البته میتوان با ادبیات بهتر مفهوم را به مخاطب انتقال داد. البته آقای شمسایی هم انصافا برای فوتسال کشورمان افتخار آفرینی نمودند
    • علی پلنگ IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      63 11
      پاسخ
      با سلام خب راست میگه باید همه رو بترکونیم
    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      54 5
      پاسخ
      میخاست بگه شیر شدن عجله کرد
    • ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      62 9
      پاسخ
      شما چرا ناراحت شدی!!!!
      • ایرانی AE ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        35 13
        دقیقا. آقای شمسایی بموقع به جا و شایسته گفت. آمریکاییها کلا زود پر رو میشن!هر کی هم از گفتن این واقعیت ناراحته ،باشه.
    • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
      75 11
      پاسخ
      حرف خیلی خوبی زده؛ ایران رو عشق است
    • سید ابوالقاسم IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      77 10
      پاسخ
      به نظر من حرف بدی نزد شما خبرنگارها دنبال حاشیه هستید
    • فوتبال IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      63 8
      پاسخ
      باسلام. حرف بدی نبود . این حرف خیلی عامیانه است
    • IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      53 7
      پاسخ
      خوب گفته
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      49 8
      پاسخ
      خوب گفته
    • خنده IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      47 6
      پاسخ
      با عرض سلام... آره دوستان گرامی . این حرف وسط بازی گفت. اونم یک بار... فصد بی ادبی هم نداشت ناخواسته این حرف رو زدن... منظورشان توهین نبود. خواست بگه که بازیکنان ایران با عقب نشینی زمین رو به حریف دادن. به حالت شوخی و خنده گفت پر رو شدن... حق هم داره توقع از کشورمون خیلی بیشتر از ایناست.
    • شامیل IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      49 8
      پاسخ
      دم آقا شمسایی گرم بجا گفت، استاد‌شمسایی از لحاظ فنی فوتسالی گفتند حالا تو به دل نگیر!!!؟
    • شیطون بلا IN ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      15 8
      پاسخ
      خب عالیه گفته ولی خب یکم تغییر میداد عالی میشد مثلا باید حرف رو تو حالت بسته نگه داریم مثلا میگفت خوب میشد ولی همینجوری شم خوب گفته کی باید جلو اومد باید بترکونی بندازی زمین
    • شیرزاد IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      10 23
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب خدمت ملت بزرگ ایران.این بار اول نیست که آقای احمدی و دیگر گزارش گر شبکه سه به دور از اخلاق حرفه ای ورزش و گزارشگری صحبت میکنند.البته هرتیمی که مقابل ایران بازی میکند همانطوری که برای تیم ملی ارزشمند می‌باشند برای مامخاطبین نیز همینطور.این روال نباید دیگر تکرارشود
    • IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      47 10
      پاسخ
      🌺 کلاً آمریکائیها ذاتاً پر رو هستند. چه در سیاست و چه در جاهای دیگر. در واقع آقای شمسایی واژه مناسبی به کار برده است.
      • AE ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        11 26
        برو بابا.اینجا بحث فوتبال و معلوم میشه که تو هم سر از فوتبال در نمیاری.چون فوتبال از سیاست جداست.
      • آریایی IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        2 2
        اگر تیم مقابل چین یا روسیه بود هم همین حرفو میزدی؟! البته ورزش از سیاست جداست و شمسایی عزیز منظور بد و سیاسی و توهین نداشت و یه اصطلاح کمتر رایج در ورزش رو بکار برد ولی ما سیاست رو دیگه بیشتر از این قاطی ورزش نکنیم.
      • پیک سرخ FR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        10 0
        از بزرگترین دروغهاییه که شنیدم همینه ورزش از سیاست جداست!!اگه چنین بود الان پاداشهای تیم های ملی و باشگاهیمون تو فیفاو ای اف سی بلوکه نبود بازیهای ایران تو زمین بی طرف و جدیدا هم یک طرفه (عربستان)برگزار نمیشد و... اینها همش شعاره و ادمایی باور میکنن که نه از فوتبال سر در میارن و نه سیاست ...
    • مرتضی JP ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      31 8
      پاسخ
      آفرین بر شمسایی .کلمه ای بجا بکار برد.اکثر آمریکائی ها پررو هستند.
    • فقط خدا IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      24 6
      پاسخ
      اقای شمسایی هر چی بگه درسته. اون فوق ستاره فوتسال است و مطمئنن با منطق داره حرف میزنه. و همین الان هم بهتر این جدیدا بازی میکنه
    • محمد IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      9 25
      پاسخ
      فی الوداعه کلمه مناسب پیدا نکرد و اشتباه کرد و لفظ کوچه بازاری بکار گرفت ! انهم در مدیای ملی! و برنامه زنده !! متاسفانه فرهنگ عارسی همینه و رویش کار نشده است و فقط ناسیونالیسم و نژادپرستی کور ، از زمان پهدوی شروع شده و متاسفانه ادامه دارد ، این بنده خدا هم ادم با سواد بالا و یا سواد سیاسی که ندارد ،
      • ز IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        10 3
        آدم جالبی هستی آقای محمد فی البداهه،فارسی و... بنظرم اول یاد بگیر درست تایپ کنی تا بعد
      • رسول IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        5 2
        سلام جیگر ، آلبانی نشین هستی یا سعودی نشین؟ برو به اساتیدت بگو یکم رو زبان فارسیت کار کنند ، که دفعه بعد زیاد سوتی ندی
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      21 7
      پاسخ
      شما خودتو ناراحت نکن . مرگ بر امریکا .
      • ص IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        10 3
        حرف بدی نزد به نظر من
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      10 20
      پاسخ
      از کوزه همان .........
      • م IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        19 6
        تشریف ببر آمریکا ، اونجا مسئولین با فحشهای ناموسی همدیگر رو خطاب میکنن . حالا کلمه پررو برای شما عیب و آر شده . خیلی هم خوب گفت. پرروها ، مرگ بر آمریکا
      • محسن IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        16 1
        نکات فنی که اشاره میکرد عاااالی بود.من خودم فوتسالیست هستم.کارشناسیشا بچسب..راست میگه خو پررو شدن😍
      • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        10 1
        درست صحبت کن با اسطوره فوتسال کشور مگه چی گفته انقد بزرگش کردین حرف حق و درستی زده
    • علی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      3 2
      پاسخ
      خوش آمد گوئی هست برای مدیران محترم صدا و سیما
    • AE ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      17 2
      پاسخ
      چیز بدی نگفته.اگر یه چیز محترمانه می گفت همین شما متهمش می کردین که از آمریکا حمایت کرده و نگاهش به طرف آمریکاست.شما هم تکلیفتون با خودتون روشن نیست.بهتره بجای این حرفا ذهنتون رو درست کنید.
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      12 1
      پاسخ
      توی بازی سالنی این کلمه خیلی هم محترمانه ست
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      10 1
      پاسخ
      شما هم از کا کوه بسازید، مگه خبر کمه141
    • سلام IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      11 0
      پاسخ
      بنده خدا خو چیز بدی نگفتن ،
    • رضایی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      11 0
      پاسخ
      درست گفت
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      12 2
      پاسخ
      این حرف کجاش عجیب وناراحت کننده بود؟من فر کردم فحش ناموسی داده تورو خدا دست بردارید ازاین اعترضهای وایرادهای بنی اسراییلیتون
    • سعید IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      9 1
      پاسخ
      این یک لفظ محاوره ای و عامیانست خود آمریکائی ها به لفظ خیلی بدی انگلیس صحبت می کنند لطفا بعضها سو، استفاده نکنند
    • حسن IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      9 1
      پاسخ
      جو الکی ندید لطفاً. با زبون ساده حرف زده که همه متوجه بشن
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      7 0
      پاسخ
      هیچ بی ادبی نیست و می تونید بدتر از اینهارو تو برنامه های خارجی و تو ادبیات گری لینه کر ببینید این ی لفظ در حد شوخی بود و تو دعوا بکار نبرده که بخواد بی ادبی باشه...
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      6 1
      پاسخ
      آقای شمسایی آدم خوش اخلاق و مودبی هستن و به نظرم ایشون تحت تاثیر بازی بوده و این کلمه عجولانه بکار برده وگرنه ایشون همچین آدمی نیست که بخواد توهین بکنه
    • پدرام IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      8 0
      پاسخ
      مگه فحش داده که بیخودی گندش میکنی؟شماهادنبال حاشیه سازی هستید؛بریدجمع کنیدداروبساطهاتونه؛فرهنگ بهم بزنید،یعنی اسم شمااصحاب رسانست،متآسفم
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      5 0
      پاسخ
      اتفاقا خیلی حرف درستی زد فوتسال امریکا در حد و اندازه ایران نیست زنده باد ایران و ایرانی
    • احمد ساجدی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      5 1
      پاسخ
      همچین جو سازی شد که فکر کردم شمسایی چه چیز عجیبی گفته‌ . خدایی از آمریکایی ها پررو تر .کی را سراغ دارید؟
    • منصور IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      4 0
      پاسخ
      با سلام خوب راست گفته شمسایی عزیزمان ، کجاش بی ادبی بوده؟!
    • .. IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      6 0
      پاسخ
      یکی بگه مشکل پررو چیه؟
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      4 1
      پاسخ
      خوب گفت دمش گرم
    • محمد IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      7 2
      پاسخ
      خیلی هم جالب بود و بجا آفرین به شمسایی بزرگ
    • همراه IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      اد ادب را همه جا و برای همه کس خصوص پشت تریبون تلویزیون باید رعایت کرد
    • سامان IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      اخلاق ورزشی و پهلوانی را فقط و فقط جهان پهلوان تختی بود که بحریف احترام میگذاشت ما الکی بهر کس پهلوان و کاپیتان میگیم و مجری هم برای خود شیرینی همه چیز را زیر پا میگذارهد
    • علیرضا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 2
      پاسخ
      خیلی بده که اکثر مجریان و کارشناسان ما انقدر ناشیانه و نژاد پرستانه تیم حریف را تخریب می‌کنند. یاد بگیریم حریف ما هر تیمی نکات مثبتش را بگیم نه فقط از تیم خودمون تعریف گاهی بزرگنمایی هم کنیم.با تشکر
    • ح یعقوبی IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      ادب مرد به از دولت اوست خاک بر سر یه همچین کارشناسِ فوتسال و مجریِ ورزشیِ تلویزیون که در بی‌اخلاقی و بی‌ادبی نمونه ندارند.
    • حمید IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      0 2
      پاسخ
      تفسیر کاملا دقیقی بکار برده
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      توی کل کردن ورزشی خیلی بکار می‌ره و بی ادبی نیست.دم آقا وحید گرم
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مثلا خیلی حرف بدیه؟راست میگن دیگه تو آرمانشهر افلاطون نشسته آقا و این حرفارو اصلا نشنیدند،توروخدا مودب بازی رو در بیارین کم مونده بچه کوچولو همه کارا بکنه و کشورو به گند کشیدن حالا به این حرف قهرمان اینطور ژست میگیرند.
    • سهند IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      1 1
      پاسخ
      اولا از مرگ بر آمریکا بدتر که نیست عالی گفتی اقا وحید خان عالی گفتی دمت گرم محمدرضا جان خوب کردی خندیدی شما خبر نگار ها چون خبر نیست گیر دادی به این خبر الکی
    • فلانی JP ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      0 1
      پاسخ
      الان مثلا آمریکایی ها خودشون خیلی مؤدب و انسانیت سرشون میشه که تو شدی وکیل مدافع اونا چه گیرت اومد
    • هادی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      0 1
      پاسخ
      خب گفت دمش گرم هرکی هم ناراحت شد ناشو برداره تا راحت بشه .زنده باد ایران و جوانمردان ایرانی .یا علی
    • هادی IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفٱتوهین را توصیف کنیدبعدیکنفررابعنوان کارشناس والگوبیاریدتوبرنامه ای که فرزندان مادری بگیرند
    • امید ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      ضمن عرض سلام و آرزوی بهترینها فکر کنم متاسفانه سیاست وارد همه چی کردیم، برای احمدی و شمسایی تاسف خوردم کل مسابقه تیم حریف مسخره میکردن،
    • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
      0 1
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا باید این کلمه رو میگفت که باعث کشتن مسلمانان تو عراق افغانستان یمن شدن
    • محمد IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ببنیدداورکه خدانیست اشتباه نکند،بله ولی تیم ما بسرمربی باخت،مربی برزیلی قزاق داشت خودشو به آب وآتش میزدولی مربی ما انگارپز میداد،حیف

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه