توصیف عجیب کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران از بازیکنان آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران امروز جمعه در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی به مصاف آمریکا رفت و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.
این مسابقه از شبکه سوم سیما هم پخش زنده شد؛ در برنامهای که وحید شمسایی کاپیتان پیشین ایران به عنوان کارشناس و محمدرضا احمدی به عنوان مجری و گزارشگر حضور داشت.
شمسایی به تناوب در طول گزارش بازی، نکات فنی را بازگو و تاکتیکهای دو تیم ایران و آمریکا را آنالیز میکرد. با این حال او در نیمه دوم دو بار کلمهای را برای توصیف بازیکنان حریف به کار برد که عجیب و به دور از اخلاق حرفهای بود.
شمسایی با اشاره به عقب نشینی ایران مقابل آمریکا گفت که "وقتی به بازیکنان حریف فضا میدهیم پررو میشوند". نکته عجیبتر اینکه محمدرضا احمدی با خنده، ضمن استقبال از این جمله اعلام کرد که شمسایی به موقع این کلمه را به کار میبرد!
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