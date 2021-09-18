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۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۳۰

دیروز رقم خورد؛

سقوط سهام فایزر و مدرنا پس از رد مجوز تزریق عمومی دوز سوم واکسن

سقوط سهام فایزر و مدرنا پس از رد مجوز تزریق عمومی دوز سوم واکسن

اداره غذا و داروی آمریکا (اف‌دی‌ای) تزریق همگانی دوز سوم واکسن کرونا را تأیید نکرد و باعث شد سهام این شرکت‌ها سقوط کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اداره غذا و داروی آمریکا (اف‌دی‌ای) تزریق همگانی دوز سوم واکسن کرونا را تأیید نکرد و باعث شد سهام این شرکت‌ها سقوط کند.

بر خلاف آن‌چه انتظار می‌رفت اف‌دی‌ای تزریق دوز سوم (بوستر شات) را تنها برای افراد بالاتر از ۶۵ سال ضروری دانست و ضرورت آن برای عموم را رد کرد.

پس از اعلام این خبر سهام فایزر ۱.۳ درصد سقوط کرد، سهام بایون‌تک ۳.۶ درصد از ارزش خود را از دست داد و سهام مدرنا هم با سقوط ۲.۴ درصدی روبرو شد.

این در حالی اتفاق افتاد که دولت بایدن وعده داد از هفته آینده تزریق همگانی دوز سوم واکسن کرونا در آمریکا را آغاز خواهد کرد.

معمولاً دولت آمریکا به توصیه‌های اداره غذا و دارو عمل می‌کند اما مواردی هم وجود داشته است که دولت این توصیه‌ها را نادیده بگیرد.

سقوط سهام فایزر و مدرنا پس از رد مجوز تزریق عمومی دوز سوم واکسن

کد مطلب 5307082

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