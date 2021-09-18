«چانتو» به ژاپن رسید/ لغو ۴۹ پرواز و زخمی شدن ۵ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رسمی ژاپن «ان اچ کی» از رسیدن طوفان «چانتو» به این کشور خبر داد که تا این لحظه ۵ مجروح در پی داشته و به لغو ۴۹ پرواز منجر شده است.

آنطور که گفته می شود همه پروازهای لغو شده متعلق به جزایر «شیکوکو» و «کیوشو» واقع در جنوب غرب ژاپن هستند.

چانتو در حال حاضر مسیر خود را به سمت بخش مرکزی ساحل ژاپن در مجاورت اقیانوس آرام ادامه می دهد و سرعت بادهای آن به ۳۰ متر در ثانیه می رسد.

این طوفان پیشتر بعد از عبور از فیلیپین و تایوان، سری هم به شانگهای- بزرگترین شهر چین و یکی از مراکز تجاری جهان- زد و در آنجا نیز پروازها را لغو کرد و مدارس و ایستگاه های مترو را به تعطیلی کشاند حال آنکه در بخش هایی از کره جنوبی هم یکه تازی کرد.