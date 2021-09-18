به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد؛ استرالیا از اقدام فرانسه مبنی بر فراخواندن سفیر خود از کانبرا ابراز تاسف کرد.

وزارت خارجه استرالیا در همین رابطه مدعی شد: کانبرا برای رابطه با پاریس ارزش قائل است و به فرانسه به عنوان بازیگری مهم در تضمین ثبات در منطقه ایندوپاسیفیک نگاه می کند.

این وزارتخانه افزود: بر مبنای ارزش های مشترک، مشتاقانه به دنبال تعامل با فرانسه در بسیاری از مسائلی هستیم که منافع مشترک را تأمین می کند.

دولت فرانسه روز پنج شنبه، آشکارا نارضایتی خود را از امضای توافقنامه همکاری سه جانبه میان انگلیس، آمریکا و استرالیا که به لغو قرارداد ۹۰ میلیاردی یک شرکت فرانسوی با دولت استرالیا برای ساخت زیردریایی های تهاجمی منتهی شد، اعلام کرده بود.

در پی امضای این توافقنامه همکاری سه جانبه، مراسم جشنی که قرار بود روز جمعه به مناسبت ۲۴۰ اُمین سالگرد جنگ چساپیک در سفارت فرانسه در شهر واشنگتن دی. سی برگزار شود، لغو شد.

بعد از آن، فرانسه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند تا با آنها پیرامون تنش به وجود آمده مشورت کند.

«ژان ایو لودریان» در اعتراض به تصمیم کانبرا برای پیوستن به این توافقنامه و لغو قرارداد خود با شرکت فرانسوی برای ساخت زیردریایی گفته بود: «مثل این بود که از پشت خنجر بزنید. ما بر پایه صداقت با استرالیا رابطه برقرار کرده ایم حال آنکه این اعتماد خدشه دار شده است. من امروز از خاتمه یافتن این توافق عصبانی هستم».

وی همچنین گفت که از استرالیا و آمریکا بابت این اقدام توضیح خواهد خواست.