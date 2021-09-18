کاهش ۲۰ درصدی تولید لوازم خانگی در پی قطعی برق

سید حسین حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید لوازم خانگی بعد از اعمال ممنوعیت واردات و در دوره تحریم‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد. به گونه‌ای که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از ۷۰ درصدی را در تولید این محصولات شاهد بودیم.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران افزود: امسال نیز روند تولید افزایشی است و در فصل بهار بیش از ۲۹ درصد رشد تولید را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کردیم.

وی ادامه داد: منتهی در دو ماه نخست فصل تابستان به دلیل قطع مکرر برق صنایع، تولید این محصول کاهش یافت.

شاهرودی گفت: به این ترتیب تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ در دو ماه تیر و مرداد نسبت به دو ماه اردیبهشت و خرداد با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شد.

وی افزود: البته هم اکنون روال تولید به حالت عادی بازگشته و این کاهش تولید در حال جبران است و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال رکورد جدیدی در تولید لوازم خانگی ثبت خواهیم کرد.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران در مورد کاهش تقاضا نیز گفت: به طور طبیعی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و نرخ تورم، تقاضا در بازارهای مختلف کاهش یافته و این موضوع فقط مختص بازار لوازم خانگی نیست؛ چه بسا که در حال حاضر مشتری در بازار حضور دارد در حال خرید است و لوازم خانگی دائم به بازار تزریق می‌شود.