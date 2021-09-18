محمد دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هیچ نقطه خیلی پرخطری در خراسان جنوبی نداریم.

وی با بیان اینکه ۷ شهر استان در وضعیت نارنجی (پرخطر) قرار دارد، گفت: شهرستان های بیرجند، قاین، نهبندان، طبس، زیرکوه، فردوس و سربیشه در وضعیت نارنجی هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان های درمیان، بشرویه و سرایان در وضعیت زرد هستند، ادامه داد: شهرستان خوسف نیز در وضعیت آبی قرار دارد.

آغاز ثبت نام واکسیناسیون برای متولدین ۷۸ به قبل در استان

وی با بیان اینکه محدودیت سنی واکسیناسیون در سراسر کشور ۵ سال دیگر کاهش یافته است، گفت: بنابراین در خراسان جنوبی برای متولدین ۷۸و قبل از آن، امکان ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ازدحام احتمالی جمعیت در مراکز واکسیناسیون، اخذ نوبت در سامانه الزامی است، عنوان کرد: ظرفیت تمامی پایگاه‌های واکسیناسیون به تفکیک نوبت اول و دوم و برند واکسن، بر اساس موجودی فعلی تا دو هفته آینده باید از سوی مسئولان پایگاه ها تنظیم شود.