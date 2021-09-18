رونمایی از سند مهندسی فرهنگی فارس همزمان با یادروز حافظ

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان کرد: ۵ اولویت در نقشه فرهنگی استان فارس در نظر گرفته شده است و این اولویت‌ها مسیر راه آینده فرهنگی فارس در پنج سال آینده است.

وی اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی طی پنج سال آینده باید براساس این سند مهندسی تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.

سهرابی اضافه کرد: این سند به صورت پویا طراحی شده است و راهبردهای کلی که در کشور تدوین شده است بیش از ۵ اولویت است اما هر استان ۵ اولویت در نظر گرفته تا بتوانند ٧۵ برنامه کلان در جامعه اجرایی شود.

به گفته وی استان فارس استانی پیشرو در این حوزه بوده و توانسته است در میان ١١ استانی که درحال تدوین سند مهندسی فرهنگی هستند استانی پیشرو باشد.

همزمان با نوزدهم مهر ماه که مصادف با یادروز حافظ است سند مهندسی فرهنگی در استان فارس با حضور مقامات کشوری و استانی رونمایی می‌شود.