خراسان رضوی در آستانه نارنجی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش سامانه ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شمار شهرستان‌های قرمز استان خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا به سه شهرستان کاهش یافت.

بر اساس اطلاعات به‌روزشده این سامانه، هم‌اکنون تنها شهرستان‌های درگز، خلیل‌آباد و بردسکن در استان خراسان رضوی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، این در حالی است که شمار شهرستان‌های قرمز خراسان رضوی در هفته گذشته هفت شهرستان بود که شهرستان‌های گناباد، سرخس، سبزوار و قوچان به رنگ نارنجی تغییر وضعیت داده‌اند.

از میان ۳۳ شهرستان خراسان رضوی، هم‌اکنون سه شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۲ شهرستان در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.

اکنون شهرستان‌های مشهد، سرخس، نیشابور، تربت حیدریه، چناران، کاشمر، سبزوار، قوچان، خواف، فریمان، گناباد، کاشمر، صالح آباد، تایباد، ششتمد، کوهسرخ، بینالود زبرخان در این استان در وضعیت نارنجی هستند.

شهرستان‌های فیروزه، خوشاب، جغتای، جوین، داورزن، کلات، تربت جام، باخرز، زاوه، رشتخوار، مه ولات و بجستان نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.