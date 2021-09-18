خلافی خودرو را در سال ۱۴۰۰ کجا پرداخت کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید و نگهداری خودرو، هزینه بالایی دارد. جدای از هزینه استهلاک و قطعات، پرداخت خلافی خودرو و جرایم نمره منفی از جمله هزینه‌هایی است که خودروها بر روی دست رانندگان می‌گذارد.برخی از تخلفات رانندگی، که شامل سرعت زیاد و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است، در صدر لیست خلافی‌های خودرو قرار دارند. در اینجا در مورد انواع جرایم رانندگی، مجازات‌های اعمال شده صحبت نماییم. در ادامه با ما همراه باشید.

خلافی خودرو چیست؟

خلافی اتومبیل همه تخلفات و نقض قوانین رانندگی است که شما با وسیله نقلیه خود مرتکب می‌شوید. این موارد، در پرونده خودروی شما نزد نیروی انتظامی ثبت می‌گردد. بعضی از این خطاهای رانندگی جریمه دارند. با یپشرفت تکنولوژی پلیس هم در ثبت و ضبط جرایم رانندگی دقیق و عمیق‌تر عمل می‌کند. گواه این مطلب نصب دوربین‌های کنترل سرعت است: هر راننده که پایش را چند دقیقه روی کلاژ و دنده بگذارد (حتی در مسیرهای کوتاه) نیز آن را تجربه می‌کند. اطلاعات تخلفات رانندگی در سیستم‌های راهنمایی و رانندگی ثبت می‌گردد و روش‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی برای بررسی آنان وجود دارد.

انواع جرایم رانندگی چیست؟

برخی از انواع جرایم را در زیر مشاهده می‌کنید.

نبستن کمربند ایمنی

همه رانندگان و مسافران باید از کمربند ایمنی استفاده کنند، مگر اینکه از نظر پزشکی معاف باشند. راننده ای که کمربند ایمنی نمی‌بندد، علاوه بر جریمه‌ی تخلف رخ داده، نمره منفی گواهی‌نامه نیز برای وی اعمال خواهد شد.

سرعت زیاد

سرعت زیاد موجب خطرات متعدد می‌شود. به نسبت جاده‌ای که در آن رانندگی می‌کنید و شرایط آب و هوایی باید سرعت مربوطه را رعایت نمایید. به عنوان مثال، اگر باران یا برف می‌بارد، ممکن است به دلایل ایمنی لازم باشد سرعت خود را به زیر حد مجاز کاهش دهید.

سرعت زیاد ماشین یکی از خلافی‌های خودرو است.

سرعت زیاد نیز یکی از شایع‌ترین علل تصادفات رانندگی است. به یاد داشته باشید که اگر نمره منفی بیش از حد در سابقه رانندگی خود کسب کنید، ممکن است از امتیاز رانندگی محروم شوید.

حد فاصل خودروی خود را با خوردوی جلویی رعایت نکنید

هرچه فاصله بین دو خودرو بیشتر باشد، برای خودروی عقب شرایط بهتر و امن‌تری فراهم است. در صورت بروز اتفاق غیرمنتظره از تصادف جلوگیری می‌شود. با این حال، بسیاری از افراد خیلی نزدیک به خودروی جلویی خود رانندگی می‌کنند.

رانندگی بدون احتیاط یا غیرایمن

اگر قوانین جاده‌ها را به گونه‌ای نقض کنید که جان دیگران را به خطر بیندازد، به عنوان راننده بی پروا می‌توانید با ثبت خلافی خودرو یتان روبه رو خواهید شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع جرایم و خلافی خودرو جهت رانندگی ایمن، توصیه ما خواندن راهنمای خلافی خودرو است.

سایر جرایم رانندگی را در زیر مشاهده می‌کنید:

حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت)

سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

حرکت به طور مارپیچ

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی

عبور از محل ممنوع

تجاوز به چپ از محور راه

عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

عدم رعایت حق تقدم عبور و...

رانندگی بدون بیمه

تجهیزات امروزی به پلیس اجازه می‌دهد خودروهای فاقد بیمه را تشخیص دهد. در صورت عدم داشتن بیمه‌نامه خودروی شما بسته به شرایط جریمه خواهد شد. داشتن بیمه شخص ثالث برای رانندگی ضروری‌ست. چنانچه حین رانندگی دچار تصادف شوید و بیمه شخص ثالث نداشته باشید، بیمه هیچ تعهدی در قبال خسارات وارده نداشته و آن‌ها را پرداخت نخواهد کرد.

برای آگاهی از پوشش‌ها، استعلام و خرید بیمه شخص ثالث به این جا مراجعه نمایید:

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پرداخت خسارات جانی و مالی با بیمه شخص ثالث ماشین

استعلام خلافی خودرو

به منظور استعلام خلافی خودرو چند روش به شما پیشنهاد می‌شود. می‌توانید بنابر نیاز و راحتی کار خود هریک از این روش‌ها را امتحان کنید. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد

۱. استعلام از طریق سایت پلیس راهور

۲. استعلام خلافی از طریق کدهای دستوری USSD

۳. استعلام خلافی با پیامک (SMS)

۴. استعلام خلافی از طریق اپلیکیشن

۵. استعلام خلافی از طریق تماس تلفنی

۶. استعلام خلافی از طریق سایت راهور

استعلام خلافی خودرو از طریق سایت راهور:

۱. ابتدا به سایت rahvar۱۲۰.ir مراجعه کنید

۲. پس از باز کردن این وب سایت می‌توانید به قسمت استعلام خلافی خودرو مراجعه کنید

۳. شماره مندرج روی کارت خود را در کادر مربوطه وارد نمایید

۴. استعلام خلافی شما آماده است.

استعلام خلافی خودرو از طریق کدهای دستوری ussd

به منظور استعلام خلافی با این روش می‌بایست کد *۱۱۰# را شماره‌گیر کرده و کد VIN اتومبیل (موجود در سند ماشین) را در آن وارد کنید. با این روش خلافی‌خودرو خود را مشاهده و استعلام می‌کنید.

استعلام خلافی با پیامک

یکی از آسان‌ترین روش‌هایی که می‌توانید برای استعلام خلافی خودرو از آن استفاده کنید، استعلام خلافی از طریق پیامک است. برای استفاده از این روش می‌بایست شماره VIN روی سند یا کارت ماشین را به یکی از شماره‌های زیر ارسال نمایید.

۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰

۳۰۰۰۵۱۵۱

۱۱۰۰۰۵۱۵۱

پس از ارسال کد خلافی خودرو شامل شناسه قبض و پرداخت در قالب پیامک برای شما ارسال خواهد شد. با استفاده از اطلاعاتی که در دست دارید می‌توانید خلافی ماشین را توسط یکی از روش‌های الکترونیکی شامل درگاه پرداخت اینترنتی، دستگاه کارت‌خوان و کدهای USSD پرداخت کنید.

پرداخت خلافی از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت قطع شد!

طبق بیانیه‌ای رئیس پلیس راهور ناجا اذعا داشته است که:

برخی از شرکت‌های خصوصی پرداختی‌های مردم را در حساب بانکی خود سپرده کرده و از سود آن استفاده می‌کنند. سپس بعد از گذشت جند روز به حساب خزانه وارد می‌کنند. به این ترتیب نمی‌توانید با اپلیکیشن‌های قبضینو و آپ، خلافی خودروی خود را پرداخت نمایید.

از پرداخت خلافی خودرو جا نمانید!

برای اطلاع هرچه سریع‌تر از جرایم ماشین و خلافی خودروی خود، می‌توانید زودتر این هزینه‌ها را پرداخت کرده و از بیشتر شدن این خلافی‌های جلوگیری کنید.حواستان باشد. حال که از روش‌های مختلف و متنوع استعلام و پرداخت خلافی خودرو اطلاع دارید، می‌توانید خیلی سریع اقدام به پرداخت کنید. اگر مبالغ را سریع تسویه نکنید، روزی می‌رسد که مثلاً برای فروش خودروی‌تان باید مبالغ هنگفتی از خلافی خودرو را یک‌جا بپردازید! پس بهتر است برای فراموش نکردن پرداخت جرایم و خلافی‌ها بهترین برنامه را برای خود داشته باشید

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