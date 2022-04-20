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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۱۵

شب‌های قدر از دور زائر عتبات شوید

شب‌های قدر از دور زائر عتبات شوید

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از اجرای طرح زیارت نیابتی ویژه شب‌های قدر و ایام شهادت مولای متقیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه هنوز امکان تشرف برای تمامی دوستداران اهل بیت فراهم نیست، طرح «زیارت نیابتی» ویژه شب‌های قدر اجرا می‌شود.

براساس این طرح خادمان و عوامل اجرایی ستاد توسعه و بازسازی عتبات در که در پروژه‌های حرم‌های مطهر در نجف اشرف، کربلا، کاظمین و سامراء مشغول فعالیت هستند، به نیابت از ثبت‌نام کنندگان این طرح در شب‌های قدر به حرم‌های مطهر مشرف شده و زیارت خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش زیارت نیابتی در تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات، به نیت خود، اعضای خانواده و حتی عزیزان درگذشته، ثبت نام کنند.

پس از انجام زیارت نیابتی توسط عوامل اجرایی و خادمان ستاد توسعه و بازسازی عتبات، پیامک انجام زیارت برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد. همچنین هر یک از هموطنان عزیز با اهدا حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال، بنام خود، اعضای خانواده یا به نیت درگذشتگان می‌توانند در این پویش و فیض توسعه اعتاب مقدسه مشارکت کنند.

مطمئن‌ترین شیوه مشارکت در فیض توسعه حرم‌های مطهر و کمک به طرح‌های اعلام شده، شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#۷۲*) و مراجعه به بخش پرداخت نذر در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات است.

کد مطلب 5471458

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