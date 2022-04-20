به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه هنوز امکان تشرف برای تمامی دوستداران اهل بیت فراهم نیست، طرح «زیارت نیابتی» ویژه شبهای قدر اجرا میشود.
براساس این طرح خادمان و عوامل اجرایی ستاد توسعه و بازسازی عتبات در که در پروژههای حرمهای مطهر در نجف اشرف، کربلا، کاظمین و سامراء مشغول فعالیت هستند، به نیابت از ثبتنام کنندگان این طرح در شبهای قدر به حرمهای مطهر مشرف شده و زیارت خواهند کرد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به بخش زیارت نیابتی در تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات، به نیت خود، اعضای خانواده و حتی عزیزان درگذشته، ثبت نام کنند.
پس از انجام زیارت نیابتی توسط عوامل اجرایی و خادمان ستاد توسعه و بازسازی عتبات، پیامک انجام زیارت برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد. همچنین هر یک از هموطنان عزیز با اهدا حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال، بنام خود، اعضای خانواده یا به نیت درگذشتگان میتوانند در این پویش و فیض توسعه اعتاب مقدسه مشارکت کنند.
مطمئنترین شیوه مشارکت در فیض توسعه حرمهای مطهر و کمک به طرحهای اعلام شده، شمارهگیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#۷۲*) و مراجعه به بخش پرداخت نذر در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات است.
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