به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه هنوز امکان تشرف برای تمامی دوستداران اهل بیت فراهم نیست، طرح «زیارت نیابتی» ویژه شب‌های قدر اجرا می‌شود.

براساس این طرح خادمان و عوامل اجرایی ستاد توسعه و بازسازی عتبات در که در پروژه‌های حرم‌های مطهر در نجف اشرف، کربلا، کاظمین و سامراء مشغول فعالیت هستند، به نیابت از ثبت‌نام کنندگان این طرح در شب‌های قدر به حرم‌های مطهر مشرف شده و زیارت خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش زیارت نیابتی در تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات، به نیت خود، اعضای خانواده و حتی عزیزان درگذشته، ثبت نام کنند.

پس از انجام زیارت نیابتی توسط عوامل اجرایی و خادمان ستاد توسعه و بازسازی عتبات، پیامک انجام زیارت برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد. همچنین هر یک از هموطنان عزیز با اهدا حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال، بنام خود، اعضای خانواده یا به نیت درگذشتگان می‌توانند در این پویش و فیض توسعه اعتاب مقدسه مشارکت کنند.

مطمئن‌ترین شیوه مشارکت در فیض توسعه حرم‌های مطهر و کمک به طرح‌های اعلام شده، شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (#۷۲*) و مراجعه به بخش پرداخت نذر در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات است.