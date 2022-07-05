به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تحول علوم انسانی، حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، و جمعی از پژوهشگران و اندیشمندان عرصه علوم انسانی و اسلامی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

عبدالحسین کلانتری در ابتدای این مراسم در خصوص فرایند برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره بین المللی فارابی ویژه علوم انسانی و اسلامی با اهدافی همچون شناسایی استعدادهای برتر داخلی وخارجی، آثار و نظریه‌های برتر، طرح‌های جدید در شناسایی رشته‌های مختلف انسانی و اسلامی، تشویق و معرفی آثار برتر به جامعه علمی و نخبگانی، زمینه‌سازی برای ارتقا و تأمین و توسعه علوم انسانی بومی برگزار شده است.

وی ادامه داد: ایجاد انگیزه برای استعدادهای جوان آینده‌ساز کشور، ایجاد شهامت عملی لازم جهت فعالیت نوآورانه، ورود فعالانه علوم انسانی در فرایند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، کاربردی کردن علوم انسانی با توان حل مسائل و مشکلات جامعه، آشناسازی جامعه ایران به خصوص جوانان جهان اسلام با یافته‌های حوزه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی و بسترسازی برای حضور فعال علوم انسانی اسلامی ایران در طراز جهانی؛ سیزدهمین دوره خود را پشت‌سر می‌گذارد.

وی افزود: در بخش داخلی این دوره از جشنواره مجموعه آثار و تحقیقات حاصله در چهار قالب کتاب پژوهشی، طرح پژوهشی، رساله دکتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در ۱۵ گروه علمی مورد بررسی اولیه و اجمالی قرار گرفتند و آثار شایسته داوری همه جانبه و تفصیلی برای داوران جشنواره ارسال شدند. در نهایت ۱۶ اثر و تحقیق دارای امتیاز بالاتر به عنوان آثار برتر در دو عرصه بزرگسال و جوان در دو رتبه برگزیده و شایسته تقدیر تعیین شدند.

دبیر جشنواره درباره اهم معیارهای این دوره از جشنواره بر مبنای انتخاب و آثار برتر عنوان کرد: مساله محور بودن تحقیق و اهمیت و ضرورت آن، بینارشته‌ای بودن تحقیق، انسجام درونی و محتوایی و قوت استدلال با شواهد کافی در ارائه نظریات، تمرکز تحقیق بر مسائل دینی و ضرورت‌های ایرانی و اسلامی به خصوص میزان ابداع و نوآوری تحقیق، تبدیل یافته‌های پژوهش به الگو و نظریه یا نظام در تحقیقات نظری و آثار بنیادی و راهکار معنوی و اجرایی در آثار کاربردی، از جمله این معیارها است.

کلانتری ادامه داد: در بخش ویژه جشنواره ده تن از استادان مشهور به عنوان شخصیت پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسلامی تعیین شدند. دارا بودن سوابق علمی قوی و به ویژه نوآوری و نظریه پردازی، تأثیرگذاری علمی، آموزشی و پژوهشی در فضای دانشگاهی و حوزوی کشور، تأثیرگذاری عملی و اجتماعی در مجامع نخبگی و شاگردپروری از جمله معیار انتخاب این شخصیت‌ها بود.

وی با بیان اینکه در سیزدهمین دوره جشنواره، نظریه پرداز برجسته بنا بر پیشنهاد هیأت نظریه پرداز و مناظره با تأیید شورای سیاستگذاری جشنواره مشخص شد، گفت: در همین دوره از جشنواره انجمن علمی و نشریه علمی برتر بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات فناوری و معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تأیید شورای سیاستگذاری تعیین و انتخاب شدند.

کلانتری ادامه داد: در بخش بین‌الملل سیزدهمین دوره جشنواره ابتدا سوابق علمی و پژوهشی استادان و مربیان خارجی مربوط به سه دوره حوزه مطالعات اسلامی، ایران شناسی و علم دینی دریافت شد سپس با تشکیل شورای علمی بین الملل و کمیته بین الملل سوابق استادان مورد مطالعه قرار گرفت و نسبت به تعیین ده استاد و محقق خارجی برتر اقدام شد. از جمله معیارهای انتخاب استادان و محققان خارجی برتر دارا بودن سوابق علمی قوی، برجسته و نوآوری و نظریه پردازی تأثیرگذاری عملی آموزشی و پژوهشی در فضای دانشگاهی بین الملل بود.

وی خاطرنشان کرد: افزون بر این دو مترجم برتر در زمینه ترجمه از عربی به فارسی و از ترجمه انگلیسی به فارسی با تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره تعیین و انتخاب شدند.

کلانتری گفت: اعطای این جوایز با حضور وزیر علوم و تحقیقات نسبت به سال پیش معادل با جشنواره خوارزمی شده است، امید که بتواند نقش کوچکی در شناساندن گروه‌های علمی موفق به جامعه دینی و تقدیری از آنها ایفا نمایند و شاهد بهره مندی کشور از توانمندی‌های آنان در جهت تحولات علمی بزرگ در کشور و جهان اسلام باشیم.