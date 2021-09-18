اوضاع وخیم بافت فرسوده محله نعمت آباد در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی گفت: بعد از گفت‌وگو با کارمندان شهرداری منطقه ۱۹، به همراه معتمدین محلات، شهردار منطقه، معاونان و شهرداران نواحی به بوستان ۲۲ بهمن رفتیم. بوستانی که با حضور مقبره شهدا متبرک شده اما حضور پر سرو صدا و آزاردهنده موتور سواران در آن، باعث گلایه شهروندان شده است، موضوعی که بنا شد جهت آرامش مردم از سوی شهرداری منطقه با دقت پیگیری شود.

وی ادامه داد: مقصد بعدی شهرک وصال بود که شهرداری منطقه در حال احداث بوستانی ۳ هزار متر مربعی جنب خیابان ۲۰ متری جدیدالاحداث این شهرک، همجوار با دانشگاه فنی و حرفه‌ای دختران شهید شریعتی است. دانشگاهی که فضای سبز آن اوضاع مناسبی ندارد و توصیه کردیم که شهرداری منطقه جهت ایجاد دید بصری مطلوب برای شهروندان و حفاظت از درختان، عملیات بهسازی آن را با هماهنگی شهرداری آغاز کند.

عضو شورای ششم شهر تهران اضافه کرد: در منطقه ۱۹ نیز سه مسجد از جمله مسجد اثنی عشر و صاحب‌الزمان هرچند با سرمایه شخصی پیمانکار و هیئت امنا پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند اما حذف اعتبار کمک به مساجد که از سوی شورای پنجمی‌ها سبب شده تا این مساجد مدتی ناتمام و نیمه‌کاره بمانند که سبب نارضایتی اهالی منطقه شده است و بنا شد با مساعدت شورا و شهرداری تهران این مشکل حل و فصل شود.

امانی با اشاره به بازگشایی مسیر خیابان شهامت در این منطقه، تاکید کرد: تخریب دیوار و خروج خیابان شهامت از بن بست با توجه به گره ترافیکی شدید در تقاطع خیابان‌های لطیفی و میثاق شمالی از سوی شهرداری منطقه سبب شده تا این معبر به رینگ بوستان ولایت متصل شود و تردد خودروها تسهیل شده و ترافیک خیابان‌های اطراف کاهش پیدا کند.

وی توضیح داد: برای اجرای این پروژه محدوده‌ای به مساحت تقریبی ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع تملک و در نهایت نیز پس از یک سال رایزنی با ارتش دیوار انتهایی خیابان شهامت تخریب و دسترسی خیابان لطیفی به خیابان برادران شهید عبدی و اتصال به بوستان ولایت پس از چند دهه میسر شد. همزمان برخی از شهروندان از شهرداری منطقه خواستند که سرعت‌گیرهای بیشتری در خیابان برای جلوگیری از سرعت بالای خودروها و بروز تصادف نصب کند.

امانی با اشاره به احداث دسترسی جدید از تقاطع شکوفه به بزرگراه شهید کاظمی گفت: پروژه‌ای که طی آن ضمن تسهیل تردد خودروها از تقاطع شکوفه به بزرگراه شهید کاظمی، اهمیت زیادی در کاهش ترافیک و ایمنی عبور و مرور محدوده محله شهید کاظمی دارد.

وی ادامه داد: جمعه بازار خلازیر معروف به «شیطان بازار» که فروشندگان این بازار بیش از یک دهه بساط خود را روزهای جمعه با اجناس مسروقه در معرض فروش می‌گذاشتند در نهایت سال گذشته با همکاری پلیس و شهرداری جمع‌آوری و محل آن آسفالت شد.

عضو شورا با اشاره به بررسی شرایط احداث پروژه بوستان ۱۸۰ هکتاری ایرانیان، باغ موزه آجر و تصفیه خانه میدان میوه و تره بار مرکزی در بازدید خود، تاکید کرد: تصفیه‌خانه میدان میوه و تره‌بار بیش از ۲۷ سال بلااستفاده بوده اما با تملک شهرداری تهران تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد عملیات اجرایی احداث این تصفیه خانه انجام شده و بعد از بهره‌برداری روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب فاضلاب تصفیه خواهد کرد.

وی ادامه داد: همزمان در محل احداث بوستان ایرانیان و باغ موزه آجر مشکلی در باب لوله‌های فاضلاب نیز وجود دارد به این معنی که لوله‌های فاضلاب نصب شده اما تصفیه خانه احداث نشده است. گاهی اوقات شهروندان لوله فاضلاب خود را به این لوله‌ها متصل کرده که خطر شکستگی و یا از مدار خارج شدن آن به دلیل اینکه مسیر سرریز مشخصی ندارند، وجود دارد. موضوعی که بنا شد با تدارک جلسه‌ای مشترک با پیگیری شورا و مسؤولان آبفا و شهرداری تهران، حل و فصل شود.

امانی با اشاره به بازدیدش از تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر گفت: پروژه‌ای که طی آن علاوه بر یک پل روگذر جنوب به غرب، یک زیرگذر رفت و برگشت (شرق به غرب و غرب به شرق) و ۲ دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال به پیشرفت ۹۰ درصدی احداث رسیده‌اند.

وی با اشاره به بازدید از محل احداث نخستین بیمارستان تخصصی منطقه ۱۹، گفت: بافت فرسوده محله نعمت‌آباد آخرین نقطه‌ای بود که در روز چهارشنبه بازدید کردیم. منطقه‌ای که تراکم بافت ساختمانی فرسوده و ناپایدار آن به اضافه جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری‌اش شرایط وخیمی در زمان زلزله ایجاد خواهد کرد و تلاش برای نوسازی بافت فرسوده با پیگیری شورا و همراهی دولت و شهرداری تهران از جمله موضوعاتی بود که بررسی شد. به اضافه اینکه جوی آب مرزی میان منطقه ۱۸ و ۱۹ وضعیت وخیمی داشت و زباله‌های انباشته شده در آن ظاهر کثیف و زشتی را در ورودی محله نعمت‌آباد ایجاد کرده بود. بنا شد این موضوع با همکاری میان دو شهرداری منطقه به سرعت حل و فصل شود.