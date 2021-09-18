به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، مهدی شادنوش گفت: صیانت از کرامت و ارزش‌های والای انسانی و ترویج فرهنگ ایثار و بخشش در جامعه از مسئولیت‌های مهمی است که همواره موردتوجه ما بوده و در همین راستا قدردانی از خانواده‌های جان‌بخش و اهداکننده نیز یکی از اولویت‌های اصلی ما است.

وی افزود: برای این منظور هماهنگی‌های لازم با مرکز مدیریت بحران کرونا صورت پذیرفت و مقرر شد امکانی فراهم شود تا تمامی خانواده‌های افراد مرگ مغزی، که سخاوتمندانه اقدام به اهدای اعضای عزیزانشان و نجات جان بیماران لیست انتظار پیوند کرده‌اند، بتوانند واکسن کرونا دریافت کنند.

خانواده‌های فرشتگان ماندگار اهدا برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند با واحد مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان به شماره ۰۹۰۲۵۲۴۲۸۴۳ تماس حاصل فرمایند.

همچنین همواره می‌توان با مراجعه به سایت ehdacenter.ir و ثبت اطلاعات برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کرد.