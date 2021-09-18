سجادی نگاهش را به استقلال تغییر دهد/ کارد به استخوان هوادار رسیده

گودرز حبیبی پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به تجمع اعتراض‌آمیز هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش اظهار داشت: ببینید چقدر عرصه به هواداران تنگ شده که حاضر شدند برای چندمین بار در این شرایط سخت و خطرناک کرونایی خطر این بیماری را به جان خریده و به نشانه اعتراض تجمع نمایند. حتماً کارد به استخوان هواداران رسیده که چنین واکنشی نشان می‌دهند.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: شاید به ظاهر سلطانی فر با سجادی تعویض شده، اما نگاه وزارت ورزش به استقلال هیچ تغییری نکرده. نمی‌دانم اسم این نگاه را بی تفاوتی بگذارم یا لجبازی، اما هرچه هست باید این نگاه تغییر کند. من سجادی را سالهای زیادی است که می‌شناسم و از او که خاک خورده ورزش است انتظارات بیشتری می‌رود. او باید این جمعیت را در خیابان ببیند و بداند این جمعیت پشتوانه چند ده میلیونی دارد و باید صدای آنها شنیده شود.

حبیبی تاکید کرد: این برنامه سالهاست برای استقلال تکرار می‌شود. ما هیچ وقت در این سال‌ها رنگ آرامش را در نقل و انتقالات و بعد از آن ندیده‌ایم و کاری کردند که فضای هواداری ما همیشه متشنج باشد. واقعاً این سئوال پیش می‌آید که چرا فقط استقلال؟ مگر این تیم ایرانی نیست؟ مگر هواداران آن ایرانی نیستند؟

وی افزود: می‌دانیم سجادی تازه بر مسند وزارت نشسته و باید به او فرصت داد. اما از طرف دیگر وزیر جدید هم باید مسائل و مشکلات را اهم و فی الاهم کند و قطع به یقین آنچه که امروز دغدغه میلیون‌ها ایرانی است در درجه بالای اهمیت قرار دارد.