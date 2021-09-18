به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مراسم رونمایی از مستند «شبیخون» به همراه بزرگداشت فرمانده عملیات شبیخون شهید علی غیوراصلی، غروب پنجشنبه ۲۵ شهریور ماه در کافه‌نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج، برگزار شد.

در ابتدای مراسم، سردار رضا حیاتی از رزمندگان اصلی عملیات شبیخون، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرات شهید غیوراصلی، گفت: عملیاتی که انجام شد بسیار عملیات مهمی بود. چندین گروه در این عملیات حضور داشتند و ما شهدای زیادی برای این عملیات دادیم. انسان‌های بزرگی در این عملیات حضور داشتند. اگر این عملیات که به قول امام (ره) اولین سیلی بود که به گوش بعثی‌ها زده شد، اتفاق نمی‌افتاد روحیه خودباوری در رزمندگان اسلام به‌وجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: در همین عملیات بود که دنیا به این نتیجه رسید که با ملت انقلابی نمی‌شود جنگید، حتی اگر دست‌خالی باشد. اگر الحاق دو لشکر ۵ و ۹ عراق در اهواز صورت نگرفت، بخاطر این شیخون بود؛ اگر شهر اهواز سقوط نکرد بخاطر همین شبیخون بود؛ اگر حرکت عراق در جنوب و شمال خوزستان کند شد به خاطر همین عملیات بود و اگر پایگاه بزرگ نیروی هوایی به دست عراقی‌ها نیفتاد بخاطر همین شبیخون بود.

در ادامه مراسم فرزند شهید غیوراصلی ضمن تشکر از عوامل مستند، گفت: من متولد آبان ۵۹ هستم و همزمان چهلم پدرم به دنیا آمدم و همیشه برای من شنیدن اتفاقات آن شب جذابیت داشت. از همه کسانی که تلاش کردند تا این خاطرات بازتولید شود تشکر می‌کنم و برای همگی آرزوی سلامتی دارم.

در ادامه ضمن گرامی‌داشت یاد زنده یاد عبدالله هویزی که یکی از رزمندگان این عملیات بود و چند روز گذشته در اثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت، از محسن قیصری، کارگردان مستند «شبیخون» تقدیر شد.

محسن قیصری کارگردان مستند نیز گفت: دلیل جمع شدن همه ما در این محفل نورانی، گرامی‌داشت یاد عملیات بزرگ ۹ مهر ۱۳۵۹ بود. که در آن روز جمع کوچکی از بچه‌های اهواز به فرماندهی سردار بزرگ شهید علی غیوراصلی، حماسه‌ای بزرگ خلق کردند و شهر اهواز را که نزدیک به دست عراقی‌ها بیفتد و سقوط کند را با یک شبیخون نجات دادند و با حمله به ۲ لشکر عراق به خصوص در محور حمیدیه لشکر ۹ که بالغ بر ۲۰ هزار نفر نیروی مجهز زرهی داشت، ۲۸ نفر رزمنده جوان اهوازی توانستند خوابی را که دشمن دیده بود را به باد دهند و شهر اهواز را از سقوط حتمی نجات دهند. دشمن در آن شب با ضربه‌ای که از این ۲۸ نفر متحمل شد مجبور شد تا بیش از ۹۰ کیلومتر عقب نشینی کند.

وی ادامه داد: این مستند با سختی‌های زیادی همراه بود، سختی‌هایی که همه ما بخاطر کرونا متحمل آن شدیم. می‌توانم بگویم این کار کامل نیست و ما می‌توانستیم خیلی بیشتر کار کنیم و محورهای متعددی را کار کنیم و به دلیل همان محدودیت‌ها از آن صرف‌نظر کردیم و فقط به بخش عملیات پرداختیم. البته که نسخه اصلی مستند هم حدود ۸۰ دقیقه بود که بازهم بخاطر محدودیت پخش آن را به ۶۵ دقیقه کاهش دادیم و بخش‌های تحلیلی و عقبه زندگی‌ایشان را حذف کردیم و تمرکزمان را روی شروع جنگ و عملیات گذاشتیم.

در پایان این مراسم با پخش مستند «شبیخون» از آن رونمایی شد.