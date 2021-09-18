به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای، از آمادگی کلیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به منظور صدور بلیت سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی خبر داده است.

در این اطلاعیه آمده:

«بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حج و زیارت، کلیه شرکت‌های هواپیمایی داخلی، منتظر ارائه لیست زائران تأیید شده در سامانه سماح بوده و به محض ارسال این لیست از سازمان حج و زیارت، شرکت‌های هواپیمایی نسبت به صدور بلیت هواپیما اقدام خواهند کرد.»

فعلاً امکان خرید بلیت پرواز اربعین با نرخ مصوب نیست

این اطلاعیه سازمان هواپیمایی در حالی است که پیش از این اعلام شده بود از چهارشنبه ۲۴ شهریور، امکان خرید بلیت پروازهای اربعین از آژانس‌های هواپیمایی، درگاه‌های اختصاصی شرکت‌های هواپیمایی و وبسایت‌های معتبر فروش بلیت فراهم می‌شود که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

قیمت‌های اعلام شده از سوی این سازمان برای پروازهای رفت و برگشت از تهران ۵ و یک طرفه، ۳.۲ میلیون تومان است.

در حال حاضر نرخ بلیت برای پرواز یک طرفه ساعت ۱۸:۱۵ تهران- نجف جمعه ۲ مهرماه از سوی دو ایرلاین داخلی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ اما شرکت‌های هواپیمایی مذکور هنوز فروش بلیت پروازهای دوطرفه ۵ میلیون تومانی را آغاز نکرده‌اند.

یک مقام مسئول در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: فروش بلیت یک سره یا دو سره برای زیارت اربعین به کسانی انجام می‌شود که ویزای اربعین برایشان صادر شده باشد و چون هنوز صدور ویزا آغاز نشده، منتظر هستیم تا ویزا به دست متقاضیان برسد و فروش بلیت آغاز شود.

همچنین بنا به اعلام قبلی و دستور سازمان حج و زیارت، داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداقل ۷۲ ساعت، کارت واکسن دو دوز و داشتن ویزای معتبر از الزامات صدور بلیط توسط شرکت‌های هواپیمایی برای سفر اربعین به شمار می‌رود.