به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و بررسی کتاب «تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی» یک‌شنبه ، بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار و به صورت زنده از آپارات و اسکای روم خانه کتاب و ادبیات ایران پخش می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب بابایی، مولف اثر و محمدهادی همایون به عنوان منتقد در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

نشست معرفی و بررسی کتاب «تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی» یک‌شنبه (بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۴۰۰) ساعت ۱۱ به صورت زنده از طریق آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی www.aparat.com/khaneketab و پلت‌فرم اسکای روم www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۵۰ پخش می‌شود.