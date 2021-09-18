۲۴ درصد جمعیت گلستان به طور کامل واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا فاضل بعدازظهر شنبه در جلسه استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهار کرد: شیب نزولی بستری و ابتلای کرونا را در استان شاهد هستیم و طی دو هفته اخیر بیمارستان‌ها به حالت طبیعی برگشته و عمل‌های جراحی هم آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تعداد بیماران بستری از دو هزار نفر به ۴۶۵ بیمار رسیده و روز گذشته ۶ فوتی کرونایی داشتیم.

وی ادامه داد: در حوزه واکسیناسیون علی‌رغم تلاش‌ها در حوزه بهداشت و درمان، فراز و نشیب هایی را در استان شاهد بودیم ولی طی دو هفته اخیر حجم خوبی واکسن وارد گلستان شده است و به طور میانگین روزانه ۲۰ الی ۲۲ هزار دوز واکسن در استان تزریق می شود.

فاضل اضافه کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها مانند مینودشت و بندرگز حدود ۷۰ درصد جمعیت واکسن کرونا دریافت کرده و در گرگان این عدد ۴۹ درصد است.

وی بیان کرد: در گمیشان، آق قلا و مراوه تپه استقبال خوبی از واکسن نشده و کمتر از ۳۵ درصد جامعه هدف واکسن دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: در مجموع ۹۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در گلستان تزریق شده که ۶۰۰ هزار تومان در مرحله اول بوده است.

فاضل گفت: ۴۸ درصد جمعیت استان دوز اول واکسن کرونا و ۲۴ درصد هم دوز اول و دوم را دریافت کردند.