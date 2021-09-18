هیچ منعی برای تزریق واکسن کرونا در کرمان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با بیان اینکه شاهد روند نزولی کرونا در استان کرمان هستیم، گفت: استان کرمان در حال از سر گذراندن پیک پنجم کشوری و پیک چهارم استانی است و شاهد روند نزولی در بیماران بستری، سرپایی، فوتی‌ها و تست‌های مثبت هستیم.

رشیدی نژاد اظهار کرد: اکنون حداکثر ۱۰۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۵۵ درصد دارای تست قطعی مثبت هستند و مابقی با علائم و تشخیص دکتر تحت درمان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رابطه با واکسیناسیون تشریح کرد: از امروز سامانه واکسیناسیون در استان کرمان برای افراد از ۲۲ سال به بالا باز است و این افراد می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

رشیدی نژاد افزود: با این وجود به همه مراکز واکسیناسیون اعلام کرده‌ایم که اولویت با افراد ثبت نام شده است ولی اگر کسی بدون ثبت نام مراجعه کرد و مرکز خلوت بود آن را بپذیرند و واکسنش را تزریق کنند.

وی تصریح کرد: اکنون ظرفیت استان کرمان برای واکسیناسیون بسیار بالاست و بیشتر از تعداد ثبت نام شده‌ها واکسن موجود است و هیچ منعی برای تزریق واکسن نداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه واکسن باعث کاهش آمار مرگ میر ناشی از کرونا می‌شود، گفت: اکنون که این ظرفیت سازی برای افزایش واکسیناسیون انجام شده است، لازمه واکسیناسیون عمومی تشویق افراد توسط رسانه‌ها برای مراجعه به مراکز واکسیناسیون و دریافت واکسن کرونا است.

رشیدی نژاد در خصوص کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی اظهار کرد: همه دستگاه‌ها در زیر مجموعه‌های خودشان باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مخصوصاً ماسک زدن ولو اینکه واکسن هم زده باشند، جدی بگیرند.

وی افزود: این شایسته نیست کهکرمان جز سه استانی (کرمانشاه، بوشهر و کرمان) باشد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آن بین ۳۹ تا ۴۹ درصد است و مردم باید قبل از اینکه با توبیخ یا تذکر روبرو شوند در رعایت پروتکل‌های بهداشتی همکاری کنند تا شاهد ادامه روند نزولی این بیماری باشیم.