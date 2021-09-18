انفجار خودروی بمب گذاری شده در ننگرهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک خودروی بمب گذاری شده در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار در افغانستان منفجر شد.

گفته می‌شود که خودروی مذکور متعلق به نیروهای پلیس این کشور است و در اثر این انفجار دست کم سه تن کشته و شماری نیز زخمی شده‌اند.

هنوز گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است.

پیشتر و در اوایل امروز نیز، غرب کابل پایتخت افغانستان شاهد انفجار بود. این انفجار بر اثر یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده به وقوع پیوست.

این انفجار در شهرک عرفانی، از حوزه سیزدهم امنیتی کابل رخ داده است. شاهدان عینی می‌گویند این انفجار ناشی از انفجار بمب مغناطیسی بوده است و تاکنون ۲ نفر در این انفجار زخمی شدند.