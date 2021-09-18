هنوز با پرواز مستقیم کرمان به کربلا موافقت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شمس الدینی ظهر شنبه در ستاد استانی مدیریت کرونا در رابطه با مراسم اربعین گفت: عراق برای ایران سهمیه ۶۰ هزار نفری را در نظر گرفته است که ۳۰ هزار نفر برای عموم مردم و مابقی برای موکب داران در نظر گرفته شده است.

شمس الدینی اظهار کرد: برای استان کرمان تعداد یک هزار و ۹۶ نفر سهمیه در نظر گرفته شده است و در زمانی که سامانه برای ثبت نام باز بوده ۳ هزار و ۵۸۷ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۱۳۶ نفر تأیید نهایی شدند.

وی افزود: ۸۶۴ نفر از آنها با ارائه مدارک ثبت نامشان را قطعی کرده‌اند و برای صدور پاسپورت آنها اقدام شده است و ۲۳۲ نفر جای خالی داریم که اگر این تعداد پر نشود این ظرفیت به استان‌های دیگر واگذار می‌شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: ۶۳۳ نفر برای موکب ها از استان کرمان در نظر گرفته شده است که کارهایشان از تهران انجام می‌شود و اعزام آنها نیز از پروازهای تهران صورت می‌گیرد.

شمس الدینی با بیان اینکه رفتن به کربلا فقط از طریق هوایی مقدور است اظهار کرد: مردم به مرزها مراجعه نکنند ما درخواست پرواز از استان را داده‌ایم ولی اگر موافقت نکردند و افراد باید از استان‌هایی که این امکان را دارند اعزام شوند.

وی افزود: لازمه اعزام به کربلا علاوه بر دریافت دو نوبت واکسن، انجام تست pcr است که هزینه آن ۳۸۵ هزار تومان و به عهده زائر است ولی برای بازگشت با کمک دانشگاه علوم پزشکی این تست رایگان انجام خواهد شد.