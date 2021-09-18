برگزاری پنجمین پنل تخصصی دومین همایش بازنمایی گفتمان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پنجمین پنل تخصصی دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم با موضوع بازنمایی زمینه‌های عملی تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) روز دوشنبه ( 29 شهریور ماه) ساعت 11 برگزار می‌شود.

در این پنل تخصصی تعدادی از اعضای کمیته علمی و صاحب نظران همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم از جمله حسن بلخاری، محمود واعظی، دکتر منصور میر، سیدباقر سیدنژاد و سیدمحمدرضا محمود پناهی حضور دارند.



با توجه به اینکه ورود برای عموم جهت شرکت در پنجمین پنل تخصصی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم ، آزاد است. از این رو علاقمندان می‌توانند از طریق آدرس webinar6.gilaro.com/irhdm-webinar در این نشست مجازی شرکت کنند.

لازم به ذکر است چهارمین پنل تخصصی همایش بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم 2 شهریور ماه و با حضور محمد رحیم عیوضی، غلامرضا گودرزی، حسین رفیع و مهدی نادری با محوریت بازنمایی زمینه های نظری تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی برگزار شد.