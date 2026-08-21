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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در مشهد

اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در مشهد

مشهد- هشتاد و چهارمین اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سالن آمفی‌تئاتر هتل نماز مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6923124

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