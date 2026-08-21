https://mehrnews.com/x3cRsg ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶ کد مطلب 6923124 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶ اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در مشهد مشهد- هشتاد و چهارمین اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سالن آمفیتئاتر هتل نماز مشهد برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6923124 کپی شد مطالب مرتبط جمیله علم الهدی:اسلام به دنبال تربیت «انسان فعال اقتصادی» است علمالهدی: بسیج اساتید راهبر اصلی در جنگ تمدنی است حضور اعضای بسیج اساتید دانشگاه در منزل شهید رئیسی برچسبها مشهد جمیله علم الهدی خراسان رضوی
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