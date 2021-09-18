رئیسی درگذشت پدر شهیدان «شریفیان خوزانی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور، با صدور پیامی درگذشت حاج عباسعلی شریفیان خوزانی پدر شهیدان رسول، مجید و حبیب الله شریفیان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت حاج عباسعلی شریفیان خوزانی پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر «رسول، مجید و حبیب اله شریفیان» موجب تاثر و تاسف شد.

این پدر صبور که با ایمان به خالق یکتا و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و اطهار (ع) دلاورانی فداکار پرورش و تقدیم به اسلام و انقلاب کرد، جلوه باشکوهی از ایثار و گذشت را به نمایش گذاشت و نام و یاد نیک و ماندگاری از خود در میان مردم قدر شناس این مرز و بوم باقی گذاشت.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده گرامی شریفیان و مردم شهیدپرور استان اصفهان تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران