پنجمین دوره مسابقه کتابخوانی ویژه اصحاب رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه اصحاب رسانه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی، اظهار کرد: سازمان بسیج رسانه گیلان به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی بین اصحاب رسانه، پنجمین دوره مسابقه کتابخوانی را با موضوع «گام دوم انقلاب» برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی به ترسیم دومین مرحله انقلاب یعنی خودسازی و تمدن‌سازی پرداختند، گفت: گام دوم انقلاب در چارچوب نظریه نظام انقلابی و تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی به‌سوی ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به نقش اصحاب رسانه در ترویج مفاهیم بیانیه گام دوم، افزود: اصحاب رسانه می‌توانند با بیان جوهره بیانیه گام دوم در بین آحاد جامعه و مفاهیم اساسی و کلیدواژه‌های اصلی آن، گامی مهم در تحقق تمدن نوین اسلامی بردارند.

وی با تاکید بر شرکت اصحاب رسانه در مسابقه کتابخوانی، بیان کرد: «مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب» نوشته «محسن قرائتی» برای این مسابقه در نظر گرفته شده و اصحاب رسانه می‌توانند با دریافت پی‌دی‌اف آن، مباحث مدنظر را مطالعه کنند.

پارسا با بیان اینکه مهلت شرکت در مسابقه تا هفت مهر ماه سال جاری است، گفت: اصحاب رسانه و علاقه مندان به کتابخوانی می‌توانند جهت دریافت پی دی اف کتاب و سوالات مسابقه به سایت abozargilan.ir مراجعه و به صورت الکترونیکی پاسخنامه را در همان درگاه الکترونیکی پر کنند.