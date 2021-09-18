به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، سارا شریفی تهیه کننده برنامه «عشق کتاب» توضیح داد: با توجه به اینکه همه انسان ها در طول زندگی درگیر زخم های عاطفی می شوند، به همین دلیل روز یکشنبه ۲۸ شهریور به کتاب «کمک های اولیه عاطفی» می پردازیم. در این کتاب مخاطبان می توانند با تکنیک های کاربردی برای درمان احساس شکست، طرد شدن، احساس گناه و ... آشنا شوند. این کتاب را گای وینچ نوشته و افشین شهنواز آن را ترجمه کرده است. همچنین در برنامه فردا اشکان شریعت نویسنده حضور دارد و درباره این کتاب صحبت می کند.

در معرفی کتاب آمده است:

«همه ما دچار زخم‌های عاطفی می‌شویم. شکست، احساس تقصیر، طردشدگی و از دست دادن افراد به همان اندازه خراشیدگی‌های روی آرنج، بخشی از زندگی هستند. اما درحالی‌که معمولاً بریدگی را پانسمان می‌کنیم یا بر روی مچ پای پیچ‌خورده یخ می‌گذاریم، بسته کمک‌های اولیه ما برای زخم‌های عاطفی نه‌تنها با کمبود تجهیزات مواجه است بلکه این بسته وجود ندارد! خوشبختانه چیزی به‌عنوان کمک‌های اولیه روانی برای احساسات آسیب‌دیده وجود دارد. دکتر گای وینچ، پزشک روان‌شناس، با بهره‌گیری از آخرین پژوهش‌های علمی و استفاده از نمونه‌های واقعی، درمان‌هایی گام‌به‌گام پیشنهاد می‌دهد که سریع، ساده و مؤثر هستند. «کمک‌های اولیه عاطفی» کتابی منحصربه‌فرد و توصیفی با چاشنی طنز، برای افرادی است که می‌خواهند انعطاف‌پذیری بیشتر و اعتمادبه‌نفس داشته باشند و گرفتاری‌های شخصی و آسیب‌هایی را که مانع از پیشرفتشان می‌شود، پشت سر بگذارند.»

برنامه «عشق کتاب» ساعت ۱۶:۳۰ پخش می شود.