بومی بودن یک مولفه استاندار آتی سمنان باشد/ ضرورت پیگیری مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در دیدار با جمعی از خبرنگاران مرکز استان سمنان به میزبانی دفتر خود همزمان با ظهر شنبه، با بیان اینکه انتخاب استاندار آتی سمنان یکی از مهمترین مسائلی است که باید مسئولان به آن توجه داشته باشند، تاکید کرد: همانطور که به نمایندگان استان نیز تاکید کردیم هر کسی شاخصه‌های بهتری را در اختیار داشت، باید به‌عنوان استاندار معرفی شود.

وی با بیان اینکه استاندار آتی باید مولفه‌هایی داشته باشد که بومی بودن یکی از آنها است، تاکید کرد: رفع مشکل آب یکی از مهمترین موضوعاتی است که استاندار آتی سمنان باید مد نظر خود قرار دهد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه هر استانداری که به استان سمنان می‌آید، باید طرح‌های ملی حوزه آب را مدنظر و آن‌ها را قبول داشته باشد تا بتواند آنها را پیگیری کند، بیان کرد: سمنان، گرمسار، شاهرود و… دارای مشکل آب هستند لذا باید مشکل آب را مد نظر قرار داد و به صورت جدی به آن تاکید کرد.

مطیعی با بیان اینکه رفع مشکل آب می‌تواند به ایجاد صنعت، اشتغال و توسعه منجر شود، گفت: استاندار آینده سمنان باید برای رفع مشکل کم‌آبی استان سمنان برنامه داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز به نوبه خود با او همراهی داشته باشند.

وی در دومین بخش سخنان خود با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی در گذشته تا حدودی تشریفاتی و جلسات آن کمرنگ بوده است، تاکید کرد: باید از حضور نخبگان و تأثیر گذاران جامعه کمک گرفت از سوی دیگر معتقد هستیم که جای خبرنگاران باید در شورای فرهنگ عمومی خالی است و باید در این نشست حضور یافته تا مطالب به آگاهی مردم برسد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان درباره رسانه‌ها نیز افزود: برخی اوقات رسانه‌ها به ورطه مچ‌گیری از مدیران می‌افتند لذا باید گفت برخی اوقات است که دنبال اصلاح امور نیستیم در نتیجه نباید همواره دنبال ضعف‌ها بگردیم و تصور نکنیم اگر همیشه ناشر ضعف‌ها بودیم، نشانه خبرنگار خوب بودن است.