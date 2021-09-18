ورود نیروهای ارتش سوریه به شهرک طفس در حومه غربی درعا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین اعلام کرد که ارتش سوریه در راستای بسط سیطره خود بر استان درعا وارد شهرک جدید در این استان که تحت کنترل گروههای مسلح بود، شده است.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه وارد شهرک طفس در حومه غربی درعا شده است.

خبرنگار سانا هم از آغاز روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب و تحویل سلاح به ارتش سوریه در شهر طفس در حومه شمالی غربی درعا براساس توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت سوریه خبر داد.

گفتنی است که چند روز قبل منابع خبری از ورود برخی واحدهای ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به منطقه المزیریب در غرب درعا در جنوب سوریه خبر داده بودند و اینکه همزمان با ورود این نیروها به المزیریب، مرکزی نیز برای رسیدگی به اوضاع افراد تحت تعقیب و تحویل سلاح‌های آن‌ها ایجاد شد.

منابع امنیتی پیش بینی کرده بودند که توافق‌های مشابهی به دست بیاید و طی آن ارتش سوریه ظرف روزهای آینده وارد مناطق دیگر از قبیل تل شهاب، طفس و مناطقی در حومه غربی درعا شود که امروز ارتش سوریه در این راستا وارد طفس شد.