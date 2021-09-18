«أنصارالله» پهپاد متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای أنصارالله اعلام کردند که یک فروند پهپاد متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی را هدف قرار داده و آن را منهدم ساخته‌اند. این حادثه در استان صعده رخ داده است.

بر اساس این گزارش، أنصارالله اعلام کرده است که پهپاد ساقط شده از نوع «وینگ لونگ ۲» است. این پهپاد متجاوزان در آسمان منطقه «کتاف» یمن به وسیله موشک زمین به هوا هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

این درحالی است که روز گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز در یک کنفرانس خبری به تشریح جزئیات چند عملیات مهم و بزرگ ارتش این کشور پرداخت.

وی اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور تاکتیک‌ها و روش‌های جدیدی را در استان مأرب به کار گرفته‌اند و عملیات نظامی بی سابقه نیروهای یمنی در استان مأرب به آزادسازی مناطق گسترده در این استان منجر شده است.

نیروهای یمنی توانسته‌اند حدود هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع را در جریان عملیات «البأس الشدید» آزاد کنند که از جمله مهم‌ترین نتایج این عملیات، آزادسازی پایگاه «ماس» بزرگترین پایگاه نظامی دشمن طی سال‌های گذشته بوده است.

سریع خاطرنشان کرد: عملیات نظامی در استان مأرب چند ماه به طول انجامید اما اهداف مورد نظر محقق شدند به طوری که باعث خروج مزدوران از این استان شده است و مناطق گسترده‌ای نیز آزاد شد.