فریب سارقان تحت پوشش مأموران بهداشت را نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تُرکیان اظهار داشت: اخیراً با گزارش‌هایی مواجه بودیم مبنی بر اینکه سارقان با معرفی خود به عنوان مأموران بهداشت مردم را فریب داده و به این بهانه وارد منزل آنها می‌شدند و اقدام به سرقت اموالشان می‌کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات هوشمندانه و خاص پلیسی برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار جدی پلیس قرار دارد و این افراد به زودی دستگیر و به مجازات اعمال مجرمانه خود خواهند رسید افزود: به شهروندان هشدار می‌دهیم که فریب این افراد را نخورده و از باز کردن درب و راه دادن آنها به داخل منزل خودداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه مأموران بهداشت دارای کاور مخصوص و کارت شناسایی و فرم‌های مربوطه از اداره بهداشت هستند تصریح کرد: شهروندان به منظور پیشگیری از این گونه جرایم و مقابله با سارقان می‌بایست از کسانی که ادعا می‌کنند مأمور بهداشت و یا هر سازمان و نهاد دیگری هستند کارت شناسایی مطالبه کنند.

سرهنگ تُرکیان خاطر نشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده این افراد بلافاصله با پلیس تماس گرفته و مشخصات ظاهری این افراد را اعلام کنند تا در اسرع وقت با این مجرمان برخورد و از ارتکاب جرایم دیگر توسط آنان جلوگیری به عمل آید.