طراحی شبکه نظارتی برای رسیدگی به وضعیت آموزشی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالیم امروز سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ را در دانشگاه تربیت شهید رجایی آغاز کرده ایم که برای جامعه خبر خوشی است.

وی درباره نحوه بازگشایی مدارس و آموزش حضوری گفت: تمام برنامه ریزی های لازم برای آغاز سال تحصیلی را انجام داده ایم و تمام تلاش را کردیم که در اول مهرماه سال تحصیلی آغاز شود و الگوی بازگشایی مدارس را نیز طراحی کردیم که به صورت آرام و تدریجی صورت گیرد. این الگو به همه مدیران مدارس ابلاغ شده است.

کاظمی بیان کرد: در سه مسیر و با سه راهبرد سال تحصیلی جدید را دنبال می‌کنیم. راهبرد اول، آموزش غیر حضوری در مدرسه تلویزیونی ایران است که همین جا جا دارد از مسئولان صدا و سیما برای این همراهی تشکر کنم. راهبرد دوم، آموزش غیرحضوری در شبکه شاد است که در روزهای آینده نیز نسخه جدید شبکه شاد رونمایی خواهد شد و ظرفیت‌های جدید این شبکه دانش آموزش را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مهر را با این دو راهبرد آغاز می‌کنیم و راهبرد سوم ما، آموزش حضوری است که در الگویی که طراحی شده حضور آرام و تدریجی و کم دغدغه را در فضای آموزش مهیا می‌کند که ان شاءالله با همدلی اولیا و مربیان و مسئولین سایر دستگاه‌ها با اولویت حفظ سلامتی دانش آموزان باید به سمت آموزش حضوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از رویکردها، تفویض اختیار است که با توجه به تفاوت اقلیم و همچنین تفاوت شیوع کرونا در مناطق کشور تصمیم به بازگشایی مدارس را به شورای مدرسه با نظارت منطقه و ستاد ملی کرونا در منطقه واگذار کرده ایم. همچنین استانداردهای حضور در مدرسه با توافق وزارت بهداشت در قالب پیوست‌هایی ابلاغ شده است و یک شبکه نظارتی را طراحی کرده ایم که به وضعیت آموزشی تک تک مدارس نظارت کند.

کاظمی ادامه داد: علیرغم شرایط سخت کرونا تا امروز بیش از ۹۶ درصد دانش آموزان در پایه اول ثبت نام کرده اند و همچنین بیش از ۹۳ درصد دانش آموزان در همه پایه‌ها ثبت نام خود را انجام داده اند. کتابهای درسی نیز به همین میزان توزیع شده است که خلاء های موجود را در روزهای آتی جبران می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه چیز باعث شد که سال تحصیلی به صورت مجازی آغاز شود، گفت: یکی از دلایلی که باعث شد سال تحصیلی را به صورت مجازی آغاز کنیم واکسیناسیون معلمان بود که به دلیل تراکم و تأخیرات کمی به عقب افتاد و در حال حاضر با تسریع روند واکسیناسیون معلمان، امیدوارم تا پایان شهریور تمام شود.

همچنین واکسیناسیون دانش آموزان نیز در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد که به زودی خبرهای خوشی از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود.

کاظمی تصریح کرد: ما سعی می‌کنیم از مدارس کم جمعیت که استانداردهای لازم وزارت بهداشت را دارند آموزش حضوری را آغاز کنیم. در مدارس با جمعیت بیشتری رویکرد تحصیلی را مد نظر داریم و در کلاً سهای با جمعیت بسیار بالا آموزش حضوری با حداقل جمعیت دانش آموزی را پی خواهیم گرفت تا ان شاءالله با تمام واکسیناسیون در تمام مناطق بتوانیم به بازگشایی کامل مدارس برسیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره دو موضوع رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق هیئت علمی دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نیز افزود: در بحث رتبه بندی که دولت و نمایندگان محترم مجلس این موضوع را در دستور کار دارند که درباره همسان سازی حقوق هیئت علمی دو دانشگاه مذکور نیز ایرادات قانونی به آن گرفته شد که در حال رفع شدن است.