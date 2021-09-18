به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، برگزیدگان مرحله اول رویداد فیلمنامه‌نویسی «صاحب قلم»، پنجشنبه ۲۵ مهرماه، در دوره آموزشی یک‌روزه این رویداد در مرکز نوآوری رسانا شرکت کردند.

در بخش ابتدایی این دوره آموزشی، سعید معدنکن مدیر اداره کل فیلمنامه مرکز سیمافیلم به تبیین رویداد «صاحب قلم» و اهداف شکل‌گیری آن پرداخت.

در بخش بعدی نیز، کارگاه آموزشی نگارش طرح‌های نمایشی برای سازمان صدا و سیما توسط علیرضا اسحاقی برای شرکت کنندگان برگزار شد.

کارگاه انتقال تجربه و آموزش «شخصیت پردازی» در آثار نمایشی، توسط جلیل سامان، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون برگزار و شرکت کننده‌ها نیز در طول برگزاری این کارگاه با این فیلمساز به گفتگو پرداختند.

در بخش بعدی این دوره یک‌روزه، برنامه جنبی توسط شرکت‌کننده‌ها با محوریت معرفی ایده‌ها و طرح‌ها برگزار شد. در این برنامه، شرکت‌کننده‌هایی که آثارشان در مرحله مقدماتی پذیرفته شده بود، در مدت زمان کوتاهی به معرفی ایده‌های خود پرداختند.

بهروز افخمی نویسنده و کارگردان باسابقه سینما و تلویزیون نیز در بخش بعدی این برنامه، کارگاه شخصیت پردازی «پهلوان» در سینما و تلویزیون را برگزار کرد. بهروز افخمی با مرور قهرمان‌های ادبیات کلاسیک و سینمای ایران، ویژگی‌های اصلی و ابعاد مختلف شخصیت پردازی برای ساخت یک «پهلوان» در اثر نمایشی را بررسی کرد.

در بخش پایانی این برنامه نیز، محمدصادق باطنی در فضایی تعاملی و دوطرفه، کارگاهی با محوریت «رویای ایرانی» در سینما و تلویزیون برای شرکت کنندگان برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این رویداد، پس از پشت سر گذاشتن این دوره آموزشی، مدت زمان ۲۰ روز فرصت دارند تا ایده‌ها و طرح‌های برگزیده خود در مرحله مقدماتی را بازنویسی و به دبیرخانه ارسال کنند.

در مرحله پایانی رویداد «صاحب قلم»، سه طرح برگزیده انتخاب و آثار منتخب توسط مرکز سیمافیلم برای نگارش حمایت خواهد شد. همچنین افراد مستعدی که در مراحل مختلف رویداد شناسایی می‌شوند، عضو باشگاه رشد اداره کل فیلمنامه‌نویسی سیمافیلم خواهند شد.



رویداد فیلمنامه‌نویسی «صاحب قلم» با همکاری اداره کل فیلمنامه نویسی مرکز سیمافیلم، مرکز شهید آوینی، بسیج سازمان صدا و سیما و همچنین مرکز نوآوری رسانا برگزار می‌شود.

اولین دوره این رویداد با موضوع «رویای ایرانی» و در محورهای «رویای ایرانی و انقلاب اسلامی»، «رویای ایرانی و خانواده»، «رویای ایرانی و کودک و نوجوان»، «رویای ایرانی و پیشرفت اقتصادی»، «رویای ایرانی و عدالت اجتماعی»، «رویای ایرانی و پیشرفت علمی»، «رویای ایرانی و قهرمانان آینده» برگزار می‌شود.