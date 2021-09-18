به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی بعد از ظهر شنبه با حضور در روستای فرخ آباد در شهرستان فردیس با ۶۴ نفر از اهالی این روستا دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار که در یک سالن ورزشی در روستای فرخ آباد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی صورت گرفت، افزود: بر اساس برنامه ریزی هایی که در دستور کار داریم، اولویت دیدارهای مردمی را با روستاها و مناطق کمتر برخوردار قرار دادیم.

وی ادامه داد: روستای فرخ آباد در شهرستان فردیس بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد ولی ظرفیت‌های فراوانی دارد و محروم محسوب نمی‌شود.

شهبازی گفت: اهالی این روستا درخواست‌هایی داشتند که بر این اساس با مدیران و معاونان مربوطه حضور یافتیم تا از نزدیک به موانع رسیدگی کنیم.

وی افزود: بخش بزرگی از درخواست‌ها اجرای طرح هادی، ایجاد بسترهای درمانی و پاسگاه‌های نیروی انتظامی بود که در این راستا دستور لازم را دادیم تا تدابیر لازم اتخاذ و اعلام شود.