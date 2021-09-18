سرکرده وابسته به گروه تروریستی داعش در اندونزی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، نیروهای امنیتی و ارتش اندونزی در عملیاتی موفق شدند اعضای گروه تروریستی مرتبط با داعش و سرکرده آن‌ها را به هلاکت برسانند.

این خبر را ارتش اندونزی به نقل از فرمانده نظامی محلی در منطقه «سولاوسی» اعلام کرده و افزوده است که «علی کالورا» سرکرده داعش، از جمله دو نفری بود که در این عملیات کشته شدند.

افراد کشته شده اعضای گروه تروریستی با نام «شبکه مجاهدین اندونزی شرقی» به سرکردگی «علی کالورا» بوده‌اند که در سال ۲۰۱۴ با داعش بیعت کرده بودند. کالورا مدت‌ها تحت تعقیب پلیس بود و امروز کشته شد، هرچند پلیس اندونزی گفته تلاش برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این گروه همچنان ادامه دارد.

این گروه پیشتر مسئولیت چندین قتل مأموران پلیس و مسیحیان اقلیت را بر عهده گرفته بود.

اقدامات ضد تروریستی نیروهای امنیتی اندونزی شدت گرفته و چندی پیش از این نیز، نیروهای امنیتی اندونزی از بازداشت یکی از رهبران فراری القاعده که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری در این کشور تحت تعقیب دولت اندونزی قرار داشت، خبر دادند. پلیس اندونزی این فرد را «ابو رشید» معرفی و اعلام کرد که وی توسط نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم در نزدیکی جاکارتا، پایتخت اندونزی بازداشت شده است. گفته می‌شود وی از اعضای گروه «جماعت اسلامی» بوده که شاخه‌های بزرگ و معروف القاعده در اندونزی محسوب می‌شود.

پلیس اندونزی همچنین از بازداشت دو تن از همراهان ابو رشید که از اعضای جماعت اسلامی هستند، خبر داده است.

به گفته دولت اندونزی، گروه جماعت اسلامی طی سال‌های گذشته، نه تنها در این کشور، بلکه نسبت به بمب گذاری و حملات تروریستی متعدد در کشورهای مالزی و فیلیپین نیز دست زده که از جمله می‌توان به حمله تروریستی سال ۲۰۰۲ در سواحل بالی اندونزی اشاره کرد که در جریان آن، دستکم ۲۰۲ نفر کشته شدند.