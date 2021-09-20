لزوم ایجاد شفافیت مالی در اموال و درآمدهای بنیاد شهید

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی صبح امروز در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: بیشترین تبلور فرهنگ ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس است و همزمانی این هفته با اربعین حسینی نوید بخش اهمیت این ایام است.

وی افزود: بنیاد شهید یک وظیفه ذاتی برای حفظ آثار شهدا، والدین و خانواده آنها دارد و بنیاد شهید یک سازمان فرهنگی_ اجتماعی است.

رئیس بنیاد شهید درباره برنامه‌های این سازمان برای هفته دفاع مقدس بیان کرد: رویکرد کلی ما این است که جهت‌گیری مقام معظم رهبری و امام خمینی در تأسیس بنیاد شهید، مورد هدف باشد. تلاش شده تا یک هم افزایی نیز با همکاری دستگاه‌های دیگر انجام شود.

قاضی زاده بیان کرد: در حوزه طراحی و فضاسازی خلاقانه نیز اقداماتی انجام شده و به عنوان مثال یک مستند برای شهدای سلامت در این زمینه ساخته شد. تلاش شده تا امور با کمک مردم و تشکل‌های ایثارگری انجام شود و ما به دنبال مردمی سازی امور بنیاد شهید هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم امسال با رویکرد قوی‌تری هفته دفاع مقدس را برگزار کنیم و در سال‌های آینده قوی‌تر عمل کنیم.

وی درباره شفافیت مالی نیز گفت: به عنوان مثال باید مشخص باشد که بار مالی اقدامات و خدمات بنیاد، بخش اقتصادی بنیاد، دارایی بخش اقتصادی کوثر، املاک و دارایی‌های بنیاد، املاک تصرف شده، درآمد حاصل از این املاک، میزان عوائد سالانه از مجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید در چه وضعیتی است.

رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود عدم شفافیت‌ها قانونی است که باید اصلاح شود، تاکید کرد: زحمات خوبی در بنیاد شهید کشیده شده است اما به طور کلی باید این موضوعات مشخص باشد و این به معنی وجود فساد در سازمان نیست.