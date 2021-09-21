توئیتر ۸۰۹ میلیون دلار غرامت می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توئیتر روز گذشته اعلام کرد مبلغ ۸۰۹.۵ میلیون دلار غرامت برای تسویه شکایت دسته جمعی سهامدارانش می‌پردازد. در این شکایت ادعا شده بود این شبکه اجتماعی درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم، سرمایه گذاران را فریب داده است.

این تسویه در حالی انجام شد که مدت زمان کوتاهی تا برگزاری دادگاه آن باقی مانده بود اما در جلسه دادخواهی که در ۱۷ سپتامبر برگزار شده بود جون تایگر قاضی دادگاهی در اوکلند کالیفرنیا زمان برگزاری دادگاه را تا اواخر نوامبر به تأخیر انداخت.

براساس شرایط تسویه، ریچارد کوستولو مدیر ارشد اجرایی سابق و آنتونی نوتو مدیر امور مالی سابق توئیتر هیچ اتهامی را قبول نکرده‌اند.

توئیتر اعلام کرد احتمالاً از سرمایه در دسترس خود برای پرداخت غرامت در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی استفاده می‌کند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی سهامداران توئیتر این شرکت را متهم کردند درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم آنها را گمراه کرده و در نتیجه قیمت سهام را به طور مصنوعی افزایش داده است.

طبق این شکایت توئیتر از اواخر ۲۰۱۴ میلادی ارائه گزارش «میزان بازدید از تایم لاین» را متوقف و کاهش یا راکد ماندن بازدید کاربران را با توصیف‌های مبهم از پارامترها مخفی کرده بود.