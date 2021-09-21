به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه و در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس در آیین تجلیل و تکریم سراسری از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار داشت: رمز ماندگاری نام شهیدان و ایثارگران ما در دفاع مقدس، دفاع از حریم و حرم و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی در این است که این عزیزان خودشان نیز قدسی شدند و این ماندگاری برای اخلاص در عمل آنها است.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع)، برگزاری نمایشگاه و مراسم تجلیل از شهدا را برای نسل امروز و آینده درس آموز عنوان کرد و افزود: این حرکت عظیم در تجلیل از شهیدان و خانواده شهدا اقدامی در جهت مصون سازی نسل جوان است و راه صیانت‌بخشی به نسل امروز و آینده، معرفی عاشورا و امتداد دادن به آن است.

رئیسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جنگ‌ها و نبردهای زیادی در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده اما باید دید کدامیک از آنها مقدس بوده است، اظهار داشت: نظامات حکومتی متعددی نیز در دنیا برقرار هستند اما کدامیک از آنها مقدس است؟ سوال مهم‌تر این است که چه چیزی نظام ما، دفاع ما و بسیج ما را تقدس بخشیده است؟

رئیس جمهور با بیان اینکه در عالم فقط خداست که قدوس است و هر چه بخواهد مقدس باشد باید با قدوس مرتبط باشد، اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی از آنجا که مبتنی بر دین، آموزه‌های دین، کتاب و سنت است، مقدس شده است.

رئیسی ادامه داد: در این نظام همه امور با دین تنظیم شده و در راس آن نیز فردی قرار دارد که نایب امام عصر(عج) است که قدسیت خود را از جانشینی رسول خدا(ص) گرفته و همین نیابت از حجت خدا باعث قدسیت نظام و همه مراتب دیگر تحت امر او شده است. در این نظام هیچ قانون و مصوبه‌ای بدون تطبیق با شرع و موازین شرعی، اعتبار ندارد.

رئیسی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، باید عمل همه افراد و بخش‌ها هم در این نظام قدسی باشد و لذا هرکس در جایگاه خود باید با اخلاص خدمت کند تا عمل او نیز قدسیت داشته باشد و این رمز ماندگاری شهدای ما در دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی است که اخلاصشان عمل آنها را قدسی کرده بود.

رئیس جمهور گفت: ماندگاری شهدای ما ناشی از آن بود که از همه چیز خودشان برای خدا گذشتند و از همین رو بود که امام راحل ما با آن شخصیت عظیم وقتی در برابر آنان قرار می‌گرفت، می‌گفت من احساس حقارت می‌کنم و به جایگاه شما غبطه می‌خورد. این سخن امام(ره) برای آن بود که جایگاه رزمندگان جبهه حق و مدافعین ارزشها و شهدا را به ما نشان دهد.

رئیسی تجلیل از این خط نورانی را توفیقی برای همه عصرها و دوران‌ها دانست و گفت: هر آنچه که قدسی شود جاودانه می‌شود و لذا راه، پیام و روش شهدا برای همیشه تاریخ جاودانه شده است. در این بین فرماندهان و پیشتازان این شهدا جایگاه خاص و رفیعی دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه این سرداران و پیشتازان بزرگ فرمانده بزرگی دارند که هم در دوران جنگ و هم در دوران پس از جنگ نزدیک‌ترین یار و همراه امام بود و همواره در صفوف مقدم حضور داشت؛ شخصیتی که این نمایشگاه توانسته برخی جلوه‌های زندگی او را به نمایش بگذارد. البته مناسب است که مجاهدت‌های ایشان در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به بخش‌های این نمایشگاه اضافه شود.

رئیسی اضافه کرد: باید برای جامعه روشن شود که این کشور توسط فقیه جامع‌الشرایطی اداره می‌شود که به مردم نمی‌گوید بروید بلکه خود به مقصد رسیده و دیگران را به سوی مقصد فرامی‌خواند. این نمایشگاه گویای آن است که رهبر و فرمانده ما جایگاه پیشکسوتی همه پیشکسوتان مخلص را در این میدان دارد.

رئیس جمهور با تشکر دوباره از این حرکت ارزشمند و ماندگار، به تاکید مقام معظم رهبری برای گرامیداشت یاد و نام شهدا اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل تاکید بر گرامیداشت یاد شهدا این است که هر جا نام شهدا برده شود و مرام آنان مورد توجه قرار گیرد، جهل‌زدایی می‌کند.

رئیسی تصریح کرد: امروز با جاهلیت مدرنی مواجه هستیم که به علم، فناوری، سلاح و قدرت مالی فراوان مجهز است و می‌تواند زشت‌ترین کارها را به عنوان ارزش به جامعه تحمیل کند و در واقع نداشته ‌های خود را به دنیا تحمیل می‌کند که تجلیل از شهدا می‌تواند نقاب از چهره این جهل مدرن بردارد.

رئیسی تجلیل از شهدا را تبیین راه و مرام عاشوراییان توصیف و خاطرنشان کرد: اگرچه دشمنان دین تلاش کردند عاشورا پایان عاشوراییان باشد اما عاشورا تبدیل به روز تولد عاشوراییان شد. مردان نامدار دو روز تولد دارند؛ یکی روز تولد شخص آنهاست و دیگری روز تولد شخصیت آنهاست.

رئیس جمهورگفت: به همه خانواده شهدا تبریک می‌گویم چرا که روز شهادت فرزندان و عزیزانشان روز تولد شخصیت آنهاست شخصیت‌هایی که تا همیشه تاریخ در آسمان می‌درخشند و از عالم، جهل‌زدایی می‌کنند.

رئیسی موج بیداری در منطقه را به برکت خون شهدا دانست و اظهار داشت: درست است که باطل هر ازگاهی جولانی در عالم می‌دهد اما قرار حقیقی عالم حق و حقیقت است که در راه شهدا تبلور یافته است و امیدوارم روح شهدا برای موفقیت ما در انجام مسئولیت خطیری که در راه رفع مشکلات کشور بر عهده داریم دعا کنند.

رئیسی در این مراسم از خانواده معظم چند شهید دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از جمله خانواده شهید فخری‌زاده و خانواده سردار حجازی و نیز چند تن از جانبازان دفاع مقدس تجلیل کرد.

همچنین در پایان این مراسم از تندیس مرزداران و نیز ۳۲۴ عنوان کتاب در دوره دفاع مقدس رونمایی شد.