رقابت های کشتی پهلوانی در بابل برگزار می شود

عسکری محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کشتی پهلوانی استان مازندران با توسط هیئت کشتی استان مازندران با همکاری هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه ای به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با محوریت شهید شاخص ورزش کشور شهیدحسن فقیهی جویباری در رده سنی بزرگسالان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور با شرایط اعلام شده در بخشنامه مسابقات در تاریخ ۹ مهرماه در شهرستان بابل برگزار خواهد شد و هر شهرستان مرکب از ۵ کشتی‌گیر (در هر وزن یک کشتی گیر، یک مربی و یک سرپرست در مجموع ۷ نفر) می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، با توجه به شیوع ویروس کرونا و فضای سالن‌ها ضرورت دارد تیم‌ها از آوردن همراه خوداری کنند و با توجه به اینکه رقابت در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور به صورت اپن برگزار خواهد شد، در این وزن کلیه نفرات با ارائه معرفی نامه از سوی هیئت شهرستان خود به صورت مستقیم در مسابقات قهرمانی کشور حضور می‌یابند.

محمدیان تصریح کرد: تمامی تیم‌ها موظفند برای تمامی نفرات خود اعم از ورزشکار مربی و سرپرست گواهی عدم بیماری کرونا به همراه داشته باشند و در غیر این صورت قطعاً از پذیرش و وزن کشی آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.