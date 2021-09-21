نحوه برگزاری مصاحبه مجازی ارشد در ۳ واحد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات نحوه برگزاری آزمون اختصاصی (مصاحبه مجازی) دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

کلیه ثبت‌نام کنندگان آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد واحدهای ارس، کیش و امارات جهت دریافت برگه اطلاعات به منظور ورود به جلسه مصاحبه مجازی دوره کارشناسی ارشد می توانند از ساعت ۱۰ امروز (سه شنبه ۳۰ شهریورماه) به آدرس http://azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان لازم است ضمن دریافت نرم افزارهای مورد نیاز به منظور شرکت در مصاحبه مجازی از طریق سامانه فوق نسبت به نصب آنها اقدام کنند. راهنمای نحوه شرکت در مصاحبه از طریق همین سامانه قابل دریافت خواهد بود.

تاریخ و زمان مصاحبه مجازی هر داوطلب در برگه اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه مجازی درج شده و داوطلبان لازم است حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان مندرج در برگه با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود به سامانه مصاحبه وارد شوند.

ضمناً به منظور شرکت در مصاحبه مجازی وجود دوربین (webcam) بر روی کامپیوتر و همچنین روشن بودن آن به همراه میکروفون در طول زمان مصاحبه الزامی است.