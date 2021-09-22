شهریه دانشگاه آزاد به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافت

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، گفت: امسال نیز همانند سال گذشته شهریه واحدهای دانشگاه آزاد به چند سطح تقسیم خواهد شد؛ یعنی در راستای نزدیک شدن به عدالت حداکثری، به طور مثال شهریه یک رشته در دانشگاه آزاد مرکز استان بالاتر از شهریه همان رشته در واحد حاشیه همان شهر محاسبه خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه آزاد دو فاکتور اصلی برای تعیین شهریه را عرضه و تقاضا و موقعیت واحد دانشگاهی از لحاظ جغرافیایی و وضعیت اقتصادی -اجتماعی منطقه عنوان کرد.

وی ضمن بیان این مطلب که رویه افزایش شهریه مثل رویه معمول و معقول سال‌های گذاشته است، افزود: امسال در خصوص شهریه، تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداریم.

حیدری میانگین افزایش شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۱۴۰۰ را نزدیک به ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: البته در برخی رشته‌ها شاهد کاهش شهریه خواهیم بود. به طور مثال سال گذشته نیز در برخی رشته‌ها در برخی واحدها حتی کاهش شهریه داشتیم و امسال هم همین رویه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دانشگاه آزاد تصریح کرد: در هیأت امنای استانی حداقل و حداکثر شهریه تعیین خواهد شد و ما با کاهش شهریه در صورت امکان مخالفتی نداریم.

وی همچنین درباره میزان افزایش شهریه علوم پزشکی‌ها گفت: شهریه گروه علوم پزشکی نسبت به گروه‌های فنی مهندس و علوم انسانی قطعاً بالاتر است ولی در مجموع شیب افزایش شهریه ملایم است.