شرایط ناپایدار جوی و دریایی در استان بوشهر/ خلیج فارس متلاطم است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید جنوبی، افزایش ارتفاع موج خلیج فارس بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی روزهای پنجشنبه تا شنبه با افزایش شاخص‌های ناپایدار جو، شرایط برای افزایش سرعت وزش بادهای جنوبی بر روی دریا و در سطح استان، فراهم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت به تناوب سواحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی از افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی و فراساحلی شمالی و مرکزی و گاهی جنوبی استان بوشهر خبر داد و افزود: این وضعیت باعث اختلال در ترددها و فعالیت‌های دریایی خلیج فارس می‌شود.

مساعدی افزود: توصیه می‌شود طی این مدت دریانوردان تمهیدات و آمادگی لازم را در مواجهه با خطرات احتمالی داشته باشند و حتی الامکان از ترددهای غیرضروری اجتناب کنند.

وی گفت: همچنین طی این مدت با افزایش پوشش ابر در برخی از نقاط روی دریا و سطح استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.