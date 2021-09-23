سید نزار پور موسوی،دعاخوان منتخب چهارمین جلسه ارتقا دعاخوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، چهارمین جلسه از پنجمین دوره ارتقا دعاخوانان ممتاز کشور، به صورت نیمه حضوری و مجازی به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد و دعاخوانان ممتاز با برقراری ارتباط دوسویه و برخط تصویری، در این جلسه شرکت کردند.

در این جلسه سید عباس انجام، کارشناس و داور رشته دعاخوانی و رضا روان بخش کارشناس مقامات و نغمات ایرانی به تحلیل اجرای دعاخوانان پرداختند.

مرور مطالب جلسه قبل درمورد درآمد دستگاه سه گاه، همچنین تدریس و کارورزی گوشه‌های درآمد، مویه و مخالف سه‌گاه با مشارکت همه دعاخوانان، از مواردی بود که روان بخش به آن پرداخت.

مجید ایمانی از تهران، حجت‌الاسلام سید نزار پورموسوی از خوزستان و حجت‌الاسلام شهاب امانتچی از قم دعاخوانانی بودند که اجرای ایشان از زیارت اربعین مورد نقد و تحلیل قرار گرفت و در پایان اجرای سید نزار پورموسوی به عنوان اجرای منتخب چهارمین جلسه ارتقا دعاخوانان تعیین شد.

لازم به ذکر است جلسات ارتقا دعاخوانان در دوره اخیر، یک نوبت به صورت نیمه حضوری و یک نوبت به صورت مجازی در هرماه برگزار می‌شود.