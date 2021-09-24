کمک داور ویدئویی این بار به ضرر تیم ملی فوتسال ایران نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی لیتوانی به مصاف ازبکستان رفت که در نیمه نخست این مسابقه یک صحنه جنجالی رخ داد.

زمانی که ایران با دو گل از ازبکستان پیش بود، در دقیقه ۶ توپ در محوطه جریمه ایران به دست فرهاد فخیم ملی پوش کشورمان خورد. این صحنه و اعتراض ازبکها باعث شد تا داوران سراغ کمک داور ویدئویی بروند تا تصمیم نهایی خود را بگیرند.

در بازبینی صحنه مشخص بود که توپ سهوا به دستان فخیم برخورد کرده است. داوران هم بعد از مشورت، این حرکت را خطای هَند تشخیص ندادند و فخیم هم از دریافت کارت مصون ماند.

این در حالی است که ایران در بازی‌های گذشته مقابل صربستان و آمریکا در مرحله گروهی بعد از بازبینی صحنه‌ها در VS (ویدئو ساپورت) حمید احمدی و علیرضا صمیمی را با دریافت کارت قرمز از دست داده بود.