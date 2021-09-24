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۲ مهر ۱۴۰۰، ۱۸:۱۹

جام جهانی فوتسال - لیتوانی؛

کمک داور ویدئویی این بار به ضرر تیم ملی فوتسال ایران نشد!

کمک داور ویدئویی این بار به ضرر تیم ملی فوتسال ایران نشد!

تکنولوژی کمک داور ویدئویی در بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل ازبکستان به ضرر ایران نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی لیتوانی به مصاف ازبکستان رفت که در نیمه نخست این مسابقه یک صحنه جنجالی رخ داد.

زمانی که ایران با دو گل از ازبکستان پیش بود، در دقیقه ۶ توپ در محوطه جریمه ایران به دست فرهاد فخیم ملی پوش کشورمان خورد. این صحنه و اعتراض ازبکها باعث شد تا داوران سراغ کمک داور ویدئویی بروند تا تصمیم نهایی خود را بگیرند.

در بازبینی صحنه مشخص بود که توپ سهوا به دستان فخیم برخورد کرده است. داوران هم بعد از مشورت، این حرکت را خطای هَند تشخیص ندادند و فخیم هم از دریافت کارت مصون ماند.

این در حالی است که ایران در بازی‌های گذشته مقابل صربستان و آمریکا در مرحله گروهی بعد از بازبینی صحنه‌ها در VS (ویدئو ساپورت) حمید احمدی و علیرضا صمیمی را با دریافت کارت قرمز از دست داده بود.

کد مطلب 5312468

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      2 1
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      خیلی بد بازی می کردند،من نمی دانم این شماره۱۴،چرا اینجوری بازی می کرد.اصلا دنبال توپ نمی رفت ونمی جنگید.انگار با همه خصومت دارد و از سر لجبازی فرستادنش بازی.این تیم ایران نبود.
    • ناشناس IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      2 0
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      شانس آوردیم حذف نشدیم با این وضعیت جلو قزاقها میبازیم، حالا چون یه بار برزیل بردیم همه تیم هارو دست کم میگیریم
    • آریو IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خیییلی دفاع بدی داریم این جوری گل خوردن از ایران بعید بود واقعا شانس آوردیم اگه مساوی میشد قطعا میباختیم با وجود دوگل خوردن از یه نقطه کور باز هم یه گل دیگه از همون نقطه زدن چرا هیچ برنامه ای برای بستن اون ناحیه نبود باید از سرمربی پرسید ولی در کل تو این چهار بازی بد بودیم

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