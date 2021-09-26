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۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۹

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛

کاهش ۸ تا ۱۰ درجه ای دمای هوا امروز و فردا در شمال شرق کشور

کاهش ۸ تا ۱۰ درجه ای دمای هوا امروز و فردا در شمال شرق کشور

هواشناسی پیش بینی کرد:دمای هوا امروز و فردا در شمال شرق کشور بین ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، فعالیت سامانه بارشی امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی باعث بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات شرق تهران و شمال سمنان موجب بارش پراکنده خواهد شد.

این سامانه بارشی فردا موجب بارش پراکنده در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و به‌تدریج از کشور خارج می‌شود.

از سه‌شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با شمالی شدن مجدد جریانات روی دریای خزر، در استان گیلان بارش باران و در مازندران، گلستان، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده باران رخ می‌دهد.

طی سه روز آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بخش‌هایی از هرمزگان رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، دمای هوا امروز و فردا در شمال شرق کشور بین ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد. دریای خزر نیز تا صبح فردا با توجه به وزش باد شدید مواج خواهد بود.

طی امروز و فردا اهواز با بالاترین دمای ۳۹ و ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۱۸ و ۲۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان‌های کشور هستند.

کد مطلب 5314107

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