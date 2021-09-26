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۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۷

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه بیان کرد؛

پیش‌بینی برداشت ۲۵۰ هزار تن چغندر قند در تربت حیدریه

پیش‌بینی برداشت ۲۵۰ هزار تن چغندر قند در تربت حیدریه

تربت حیدریه ـ مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بالغ بر ۲۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع تربت حیدریه برداشت شود.

حسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت چغندر قند در شهرستان تربت حیدریه، اظهار کرد: به منظور فرآوری این محصول، دوره بهره‌برداری کارخانه قند در این شهرستان شروع شد.

وی ادامه داد: با استفاده از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی، استفاده از بذرهای اصلاح شده و زمان کاشت مناسب، میزان تولید و برداشت چغندر قند امسال نسبت به سال جاری رشد خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار تن چغندر قند از سطح چهار هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع زیر کشت این محصول در این شهرستان برداشت شود.

وی به حجم تولید کارخانه قند شهرستان تربت حیدریه اشاره کرد و گفت: برای تأمین نیاز تولیدی این کارخانه، از شهرستان‌های فریمان، زاوه و نیشابور نیز چغندر قند تهیه می‌شود که میزان خرید در سال جاری ۱۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 5314113

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