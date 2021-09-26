حسین محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت چغندر قند در شهرستان تربت حیدریه، اظهار کرد: به منظور فرآوری این محصول، دوره بهرهبرداری کارخانه قند در این شهرستان شروع شد.
وی ادامه داد: با استفاده از توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی، استفاده از بذرهای اصلاح شده و زمان کاشت مناسب، میزان تولید و برداشت چغندر قند امسال نسبت به سال جاری رشد خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود تا پایان امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار تن چغندر قند از سطح چهار هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع زیر کشت این محصول در این شهرستان برداشت شود.
وی به حجم تولید کارخانه قند شهرستان تربت حیدریه اشاره کرد و گفت: برای تأمین نیاز تولیدی این کارخانه، از شهرستانهای فریمان، زاوه و نیشابور نیز چغندر قند تهیه میشود که میزان خرید در سال جاری ۱۵۰ هزار تن پیشبینی شده است.
نظر شما