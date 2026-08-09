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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

بیرامی: جوانان در خط مقدم حمایت از کشور قرار دارند

بیرامی: جوانان در خط مقدم حمایت از کشور قرار دارند

ارومیه - مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌ غربی گفت: در شش ماه اخیر شاهد حضور و همراهی پررنگ جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه‌های مختلف بودیم و این قشر در خط مقدم حمایت کشور قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی، عصر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به شرایط خاص کشور، جوانان را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و امیدهای آینده کشور دانست و اظهار کرد: در شش ماه اخیر شاهد حضور و همراهی پررنگ جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه‌های مختلف بودیم و این قشر در خط مقدم حمایت از کشور و نظام قرار داشتند.

وی افزود: حضور مسئولانه جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد در این شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجتماعی این قشر است و توانسته فضای امیدبخشی را در جامعه ایجاد کند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای جوانان و نوجوانان در حوزه اوقات فراغت، خاطرنشان کرد: غنی‌سازی اوقات فراغت صرفاً به معنای پر کردن زمان جوانان نیست، بلکه باید به ایجاد نشاط، پویایی، افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت مهارت‌ها و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان منجر شود.

بیرامی با درخواست از دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال در برنامه‌های اوقات فراغت، گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌های عضو ستاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با برنامه‌ریزی مناسب، در حمایت از نوجوانان و جوانان پای کار باشند تا زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی دستگاه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوانیم برنامه‌هایی متنوع، هدفمند و متناسب با نیازهای جوانان اجرا کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خود جوانان در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: جوانان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌ها باشند، بلکه باید در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه جوانان نقش‌آفرین باشند.

بیرامی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه جوانان استان، برنامه‌های اوقات فراغت امسال با کیفیت و تنوع بیشتری اجرا شود و شاهد افزایش نشاط اجتماعی، مشارکت جوانان و ایجاد فضای امیدبخش در جامعه باشیم.

در ابتدای این نشست، حسین شری‌زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانان ارائه کرد و برنامه‌ها و اولویت‌های این حوزه برای غنی‌سازی اوقات فراغت و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان تشریح شد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متبوع خود در حوزه جوانان ارائه کردند و ظرفیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین جمعی از جوانان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها، دغدغه‌ها و ایده‌های خود پرداختند و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت جوانان در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کردند.

کد مطلب 6912408

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