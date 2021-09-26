آماده باش عوامل انتظامی جهت ارائه خدمات به زائران اربعین در شهرری

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر امنیتی و ترافیکی انجام شده در شهرستان ری برای برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی اظهار داشت: با حضور همه متولیان نظامی انتظامی و امدادی و سازمان تبلیغات و شورای تأمین و قرارگاه نجف جلساتی را تشکیل دادیم و عوامل دست اندرکار جهت برقراری نظم و امنیت مراسم اربعین توجیه شدند.

جلیلیان با اشاره به اینکه مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در شهرری تحت پوشش امنیتی و انتظامی قرار دارد گفت: در حال حاضر همه همکاران در مسیرها مستقر هستند و گشت زنی محسوس و نامحسوس در حال انجام است و همه پرسنل در آماده باش ۱۰۰ در صدی هستند و تمهیدات لازم جهت ازدحام و ترافیک اندیشیده شده است.

فرمانده انتظامی شهرری بیان داشت: طبق اعلام قبلی در زمان برگزاری راهپیمایی هیچ خودرویی در مسیر راهپیمایی وجود نخواهد داشت و در صورت وجود پاکسازی می‌شود و محدودیت‌ها از بامداد تا انتهای مراسم برقرار خواهد بود و طبق برنامه ریزی هیچ خودرو و موتوری در مسیرهای ۵ گانه نباید وجود داشته باشد که در صورت بی توجهی وسیله نقلیه به پارکینگ انتقال داده می‌شود.

وی در ادامه از شهروندان خواست ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی سعی کنند ازدحام نداشته باشند و اخبار و اطلاعات مشکوک را به مراجع انتظامی و نظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع دهند.